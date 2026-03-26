Bolivia deja sin Mundial a Surinam y va ante Irak

La selección de Bolivia de futbol superó este jueves el primer obstáculo en la repesca intercontinental para el Mundial 2026 al vencer de remontada a la de Surinam por 2-1 en Monterrey (México) y buscará su clasificación el próximo martes ante Irak en esta misma ciudad.
La selección suramericana se impuso con goles de Moisés Paniagua a los 72 minutos y de Miguel Terceros, de penalti, a los 79. Surinam abrió la cuenta al minuto 48 a través de Van Gelderen.
El partido, de trámite discreto y dominio alterno, pues la selección surinamesa mostró mejor cara en la primera parte y la boliviana fue superior en la segunda, se jugó en el estadio BBVA de Monterrey.
Bolivia no acude a la Copa del Mundo desde la edición de Estados Unidos 1994.
La remontada
Surinam tomó ventaja en el comienzo de la segunda parte; Van Gelderen rescató un balón, luego de una serie de rebotes y tocó de derecha a puerta para el 0-1.
El duelo transcurrió con interrupciones; Bolivia fue paciente, mejoró y en el 72 empató con un gol de Paniagua a la base del poste, el 1-1, después de lo cual, 'la verde' creció ante un cuadro surinamés que mostró cansancio.
Myenty Abena cometió una falta en el área y provocó un penalti que Terceros convirtió de zurda en el 79, para darle la victoria a su equipo.
Cuando Surinam ganaba, sus jugadores fingieron faltas para hacer tiempo. Bolivia hizo lo mismo al irse delante, lo cual provocó 10 minutos de agregado que transcurrieron con poco fútbol, los bolivianos bien plantados a la defensa; los surinameses agotados.
Bolivia, que jugó un Mundial por última vez en la edición de Estados Unidos 1994, enfrentará a Irak el próximo martes por el boleto al Mundial.
El ganador jugará en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.
?? GAAAAAAAAAAAAAAL DE BOLIVIA!!! MIGUELITO TERCEROS LO DA VUELTA DE PENAL! 2-1— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) March 26, 2026
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*Información EFE.