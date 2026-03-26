Conferencia del boxeador Lester Martínez en Guatemala

Este día, Banrural, patrocinador de Lester Martínez, realizó la conferencia de prensa para presentar al nuevo campeón del título interino del peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) obtenido el pasado sábado en horas de la noche en San Bernardino, California, Estados Unidos, ante el local Immanuwel Aleem.
Uno de los primeros puntos tratados por Lester Martínez fue lo relacionado a su regreso al país, lo cual se hizo en absoluto silencio sin dar pie a recibimiento tanto por el público como por autoridades gubernamentales y la presencia de medios de comunicación.
En ese sentido, Lester comentó que se había tratado por un tema de cansancio y lo que necesitaba es estar relajado, además, tenía un compromiso importante con su familia. Asimismo, llamó a la afición nacional a no criticar tanto a la Selección de Guatemala tras su triunfo internacional. "No sé porqué le tiran tanto al futbol. Si ellos ganan, los critican; si ellos pierden, los critican; si yo gano, put... los critican a ellos", expresó el boxeador de San Benito, Petén, en medio de las risas de los presentes tras sus inesperadas declaraciones.
#VamosLester ? | Lester Martínez vuelve a explicar porqué no avisó sobre su regreso al país y sale en defensa del futbol tras las comparaciones. "No sé porqué le tiran tanto al futbol. Si ellos ganan, los critican; si ellos pierden, los critican; si yo gano, pu... los critican a... pic.twitter.com/2sg8YHibxQ— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 26, 2026
¿Cambiará de división Lester Martínez?
Fredy López, integrante de las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala, estuvo presente en la conferencia de prensa del internacional Lester Martínez, quien además de felicitarle por su papel a nivel internacional, le consultó si está dentro de sus planes un cambio de división.
"Los sueños se trabajan para hacerlos realidad, la verdad cuando empecé con el equipo de Terence Crawford había una posibilidad de bajar a 160 libras, que esa posibilidad por su puesto que ya no se hizo", cotestó Lester Martínez.
Además, agregó: "Mi peso eran 168 libras, y sí, hay una posibilidad de llegar a pelear en las 175 libras (peso semicompleto), son 7 libras de diferencia".
#VamosLester ? | Lester Martínez responde a la pregunta formulada por nuestro compañero @fredyfutbol_eu. ? Alex Meoño.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 26, 2026
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Por su parte, Banrural emitió un comunicado de prensa relacionado a este día especial donde Lester Martínez compartió con la prensa guatemalteca.
"Desde hace más de tres años, el Banco de Desarrollo Rural S. A. (Banrural) ha acompañado de manera firme y consistente la trayectoria del atleta Lester Martínez, creyendo en su potencial desde etapas clave y de su desarrollo profesional. Este respaldo sostenido refleja el compromiso de la institución con el impulso del talento nacional y el deporte como motor de desarrollo", explicó la institución financiera del país.
Lester Martínez queda a la espera de ser retador del campeón del mundo para poder buscar el título absoluto de la categoría.