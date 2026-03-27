 Salomón Rondón alcanza los 50 goles con Venezuela
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Salomón Rondón alcanza los 50 goles con Venezuela

El delantero venezolano se ha convertido en uno de los cuatro máximos goleadores en activo de todo el continente sudamericano.

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Salomón Rondón, delantero de Venezuela
Salomón Rondón, delantero de Venezuela / FOTO: EFE

El futbolista venezolano del Pachuca mexicano Salomón Rondón ha alcanzado los 50 goles con su selección tras marcar un doblete en la victoria de Venezuela ante Trinidad y Tobago por 4-1 en los FIFA Series, torneos organizados por todo el mundo para que las selecciones se puedan enfrentar a conjuntos de otras confederaciones.

Los dobletes de David Alfonzo y Salomón Rondón dieron este viernes la victoria a Venezuela en el partido amistoso, disputado en Tashkent, la capital de Uzbekistán, que marcó el comienzo de la era de Oswaldo Vizcarrondo al frente de Venezuela.

Rondón amplió la ventaja, en el minuto 81, al rematar con la derecha una pelota con la que avanzó un buen tramo hasta encontrarse de frente con Smith. Siguiendo el mismo guión, cinco minutos después, el internacional venezolano ratificó su condición de máximo goleador en la historia de su seleccionado, al firmar el 4-1.

De esta manera, el capitán de la "Vinotinto", de 36 años, agranda su legado como mayor goleador de su selección, superando por 27 goles al ya retirado Juan Arango.

Uno de los máximos goleadores activos 

Tras 18 años en el combinado nacional y 122 partidos, Rondón se ha convertido en uno de los cuatro máximos goleadores en activo de todo el continente sudamericano, compartiendo honores con Leo Messi (115), Neymar (79), Luis Suárez (69) y Alexis Sánchez (51).

Tras dejar el Real Oviedo, Rondón continua su carrera en el Pachuca mexicano, donde logró la ConcaChampions 2024, además de ser el MVP del torneo y máximo goleador tras anotar 9 tantos.

A su palmarés sumó ganar el Derbi de las Américas y la Copa Challeger, clasificando al equipo para la final del Mundialito de 2024 y para el Mundial de Clubes de 2025. Actualmente, es uno de los diez máximos goleadores en la historia de Pachuca, con 40 goles.

El próximo lunes, la selección venezolana se enfrentará a Uzbekistán en el Bunyokdor Stadium en Tashkent en la segunda prueba de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador oficial de la "Vinotinto".

Salomón Rondón agranda su leyenda en Venezuela

El "Gladiador" anotó hoy el gol número 42 que lo consolida como el máximo anotador en la historia del equipo nacional.

*Información EFE.

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