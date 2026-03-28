Clausura 2026: Xelajú rescata un empate ante Guastatoya

Tras los incidentes ocurridos en las afueras del estadio Mario Camposeco que involucró a la afición de Xelajú y la delegación de Deportivo Guastatoya, que dejó a varios de los involucrados con heridas, el duelo entre "Chivos" y "Pecho Amarillo" empezó una hora y 24 minutos después de lo programado, es decir el balón rodó a partir de las 21:24 horas.
Con la ausencia de tres jugadores fundamentales para Xelajú por acumulación de amarillas: Jesús López, Jorge Aparicio y el portero Rubén Darío Silva, el cuadro local salió con la intención y el objetivo de ganarle los tres puntos a un equipo que lucha por la permanencia en la Liga Nacional.
Pero en 6 minutos, todo lo que era fiesta dentro del estadio quetzalteco fue opacado por un golazo de Joshua Ubico, el jugador nacido en San Juan Ostuncalco, y que fue parte de Xelajú. Sin mucho ángulo de tiro, pero con una visión de juego única, Ubico encontró un espacio entre el palo izquierdo y el portero Nery Lobos. Su remate de larga distancia se coló en la portería "Superchiva" para la sorpresa y felicidad total de la delegación visitante.
El resto de la primera parte no tuvo mayores incidencias, pese a que Xelajú intentó reaccionar, pero su juego no era el mejor. No lograba coordinar los hilos del partido al no tener la posesión del balón.
#Clausura2026 | Así fue el golazo de Joshua Ubico que tiene ganando al "Pecho Amarillo" en el estadio Mario Camposeco. ? @wgcolloy.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 29, 2026
?Xelajú 0-1 Guastatoya?
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Empate de Xelajú
Roberto Hernández, técnico de Xelajú, y sabido de la necesidad de cambiar el juego esta noche, realizó tres variantes al inicio de la segunda parte del duelo. Kevin Ruiz, Juan Luis Cardona y Harim Quesada dejaron el terreno de juego para darle la oportunidad a Joffré Escobar, Elmer Cardoza y Javier González.
Otra de las pocas acciones buenas del partido ocurrió cuando al 49, Víctor Ávalos se perdió el segundo gol visitante tras rematar desviado del arco de Nery Lobos.
El tiempo se escurría para los locales y no podían cambiar la historia. Y en uno de los momentos importantes del duelo, Pablo Centrone realizó tres cambios que serían fundamentales en el juego al 67: Renato Sequén, Nelso García y Víctor Avalos (salieron) por Yordín Hernández, Ariel Lon y Santiago Gómez, respectivamente. Anteriormente, al 63, había retirado a Víctor Armas por Samuel Garrido.
Las variantes dieron frescura a Guastatoya que tuvo oportunidades para ganar, pero que no aprovechó.
Al 87, Xelajú reclamó un penalti por jalón del brazo a Yilton Díaz, pero el árbitro dijo que no.
Un minuto después vino el gol del milagro para los de casa que evitaron la derrota. El salvador fue el paraguayo Manuel Romero al marcar al 88.