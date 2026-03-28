Federico Dimarco aclara festejo tras clasificación de Bosnia

Luego de que se filtrara un video donde algunos integrantes de la selección de Italia de futbol, entre ellos, el internacional Federico Dimarco, festejaran el paso a la final del Torneo de Clasificación de la UEFA (repesca) de Bosnia y Herzegovina, el jugador italiano salió a dar su versión de los hechos.
"Decidí venir a hablar porque quería decir algo muy importante. Yo siempre he tenido un profundo respeto por cualquier club y cualquier selección nacional", señaló el jugador.
Federico Dimarco añadió: "El nuestro fue un simple gesto instintivo ante los penales (Bosnia Herzegovina vs. Gales) como entre amigos. Inmediatamente después le envié un mensaje a Edin Dzeko, nos llevamos de maravilla, jugamos juntos e incluso nos vimos de vacaciones: Lo felicité, él me felicitó y me dijo que ganara el mejor".
"Eso es todo, pero nos sorprendió bastante que nos filmaran en un contexto donde había familiares presentes, incluso niños, creo que es una falta de respeto", acusó el jugador ante la prensa.
Además, se refirió si ese gesto de celebración porque su rival en un partido tan trascendental sería Bosnia Herzegovina en vez de Gales es una acción arrogante, a lo que dijo: "¿Y cómo podríamos serlo si no hemos ido al Mundial en 12 años?".
Video viral
La imagen de varios jugadores italianos presuntamente festejando el pase de Bosnia y Herzegovina a la final de la repesca mundialista, en lugar del de Gales, suscitó el viernes polémica y críticas en redes sociales al ser interpretadas como ofensivas por parte de los bosnios e incluso arrogantes por la parte italiana.
Tras el partido en el que Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca para el Mundial 2026, la RAI, cadena pública italiana, emitió un vídeo en el que varios jugadores seguían la tanda de penaltis entre Gales y Bosnia, eliminatoria que determinó su rival en la final del próximo 31 de marzo.
El penalti que dio la victoria a Bosnia provocó una breve reacción, con puños en alto a modo de celebración, muy criticada tanto en Bosnia como en Italia. Entre ellos Federico Dimarco y Pio Esposito, del Inter de Milán; así como el portero del Tottenham Guglielmo Vicario.
Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y medios, especialmente en el entorno bosnio, donde fueron interpretadas como una muestra de falta de respeto.
Algunas de las reacciones sugieren que estos jugadores consideraron más conveniente enfrentarse a Bosnia que a Gales, al percibir al conjunto bosnio como un rival más accesible en comparación.
Uno de los comentaristas de la RAI, el exfutbolista Lele Adani, criticó la retransmisión de esas imágenes, conscientes de la polémica que podían suponer: "Chicos, habíais dicho que no las veríamos y al final las mostráis cuando celebran. Tenemos que celebrar el martes".
Italia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca europea para el Mundial 2026, un duelo decisivo con el billete al Mundial en juego, cita a la que la 'Azzurra' no acude desde 2014 y a la que Bosnia solo acudió en esa misma edición.
Las cámaras de TV grabaron a Vicario y Di Marco, FESTEJANDO el triunfo de Bosnia por penales vs Gales, en los pasillos del estadio de Atalanta.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 27, 2026
Sí, Bosnia será el rival de Italia, el próximo martes por un lugar en el Mundial.
Uf... ????? pic.twitter.com/gEAqlyeH1t
*Con información de EFE.