 Hechos de violencia empañan el Xelajú vs. Guastatoya
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Hechos de violencia empañan el Xelajú vs. Guastatoya

Un grupo de aficionados locales atacó a la delegación visitante, que terminó con varias personas heridas.

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Afición de Xelajú agrede a Guastatoya en Quetzaltenango
Afición de Xelajú agrede a Guastatoya en Quetzaltenango / FOTO: UE Xela y capturas de video

El partido entre Xelajú M. C. y Deportivo Guastatoya, que debía jugarse este sábado a las 20:00 horas, se retrasó una hora (21:00 horas), debido a los actos de violencia protagonizados por un sector de la afición local.

Cuando la delegación del Guastatoya se dirigía en autobús al estadio Mario Camposeco fue increpado por un grupo de aficionados identificados con camisolas del Xelajú, quienes empezaron a lanzar objetos al automotor donde viajaba el plantel.

Tras una serie de dimes y diretes, se desató una batalla campal entre aficionados, quienes buscaba agredir al plantel visitante y jugadores que salieron a la defensa. De acuerdo a las imágenes que circulan en redes sociales, se observa que algunos aficionados se fueron a los golpes con algunos jugadores y empezaron a lanzar golpes con cinchos.

De los hechos suscitados, se reporta al preparador físico de Guastatoya con una herida en la cabeza la cual le provocó una gran hemorragia, la cual más adelante fue atendida por personal médico.

En el perfil de Facebook de Guastatoya se ha mostrado una serie de fotografías donde se muestran objetos con los cuales fueron atacados los integrantes visitantes, entre ellos, una piedra de gran consideración.

Asimismo, se muestra a otros integrantes del plantel con golpes y laceraciones tras la pelea que se protagonizó en ese incidente violento en las afueras del estadio Mario Camposeco.

Postura de Pablo Centrone 

En una comunicación interna hecha por Henry Estuardo López, parte de las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala, con Pablo Centrone, el estratega de los guastatoyanos, éste le comentó que tras los incidentes de violencia ellos se plantearon la idea de no jugar el partido por faltas de garantía y que el mismo se reprogramara.

Pero en una comunicación con el presidente guastatoyano, éste le habría explicado al técnico argentino que no había fechas para que este duelo se reprogramara por lo que prácticamente les mandó a cumplir con el compromiso bajo protesta.

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