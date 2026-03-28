Méndez-Laing vuelve a las canchas tras meses de ausencia

El regreso de Nathaniel Méndez-Laing marca un momento significativo tanto a nivel personal como deportivo, luego de una prolongada ausencia que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de tres meses. El atacante no disputaba un partido oficial desde el 13 de diciembre, cuando su equipo empató 1-1 frente a Cambridge United. Desde entonces, una lesión lo obligó a enfocarse completamente en su recuperación, alejándose de la competencia en una etapa crucial de la temporada.
Tras 105 días sin actividad, Méndez-Laing volvió a sumar minutos en la derrota de su club, el MK Dons, que cayó 1-0 en su visita al Salford City por la League Two. El delantero ingresó al minuto 79, cuando el marcador ya estaba en contra, en un contexto complicado tanto por el resultado como por la falta de ritmo competitivo tras su inactividad. Aun así, su presencia en el campo representa un paso importante en su proceso de reintegración.
La lesión que sufrió Méndez-Laing
La ausencia del futbolista se debió a una grave lesión en el tendón de la corva sufrida en diciembre de 2025, precisamente en el encuentro ante Cambridge United. La magnitud de la lesión requirió intervención quirúrgica y un periodo de recuperación estimado entre tres y seis meses. Sin embargo, Méndez-Laing logró volver dentro del plazo previsto, lo que evidencia un proceso de rehabilitación exitoso y un compromiso notable con su regreso a la competencia profesional.
En el plano internacional, su ausencia también se hizo sentir. Méndez-Laing, quien había sido un habitual en la Selección de Guatemala durante los últimos años, dejó de ser convocado a finales de 2025 por decisión del técnico Luis Fernando Tena. Durante su periodo de baja, Guatemala disputó las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 sin lograr la clasificación. Ahora, con su regreso a la actividad, el atacante podría aspirar a retomar su lugar en el combinado nacional y aportar su experiencia en futuros compromisos.