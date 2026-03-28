Tiger Woods queda en libertad tras varias horas detenido

La liberación del golfista Tiger Woods se produjo a última hora del viernes, luego de permanecer varias horas detenido tras un accidente de tráfico ocurrido en la localidad de Jupiter. El deportista fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias aún no especificadas, en un incidente que rápidamente captó la atención de los medios estadounidenses.
Según los reportes, Woods abandonó la prisión del condado de Martin County a bordo de un todoterreno negro, sentado en el asiento del copiloto, mientras era captado por cámaras que aguardaban su salida. Su liberación se concretó tras el pago de una fianza, luego de aproximadamente ocho horas en custodia, enfrentando cargos relacionados con conducción bajo influencia, daños a la propiedad y negativa a someterse a una prueba de orina.
Nuevo incidente en la carrera de Tiger Woods
El sheriff del condado, John Budenskiek, confirmó que el golfista dio negativo en la prueba de alcohol, aunque no se ofrecieron detalles adicionales sobre las sustancias que podrían haber influido en su estado. El accidente ocurrió en las cercanías de la residencia del jugador y, pese a la magnitud del incidente, no se reportaron heridos entre los involucrados.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, Woods conducía a alta velocidad cuando intentó adelantar a un vehículo de limpieza que remolcaba un tráiler, lo que provocó una maniobra brusca que terminó con su automóvil volcado. Aunque no se hallaron drogas ni medicamentos en el vehículo, las autoridades insistieron en que el cumplimiento de la ley es igual para todos, subrayando la gravedad de los hechos independientemente de la figura pública implicada.