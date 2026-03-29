 Andrea Antonelli gana el GP de Japón de la Formula 1
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Andrea Antonelli gana el GP de Japón de la Formula 1

El italiano Andrea Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1 al convertirse, con solo 19 años, en el líder más joven de todos los tiempos, superando el récord que le pertenecía a Sebastian Vettel.

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Andrea Kimi Antonelli logra histórico triunfo en el GP de Japón - EFE
Andrea Kimi Antonelli logra histórico triunfo en el GP de Japón / FOTO: Agencia EFE

El Gran Premio de Japón 2026 quedará grabado como el día en que Andrea Kimi Antonelli confirmó que su irrupción en la Fórmula 1 no es una casualidad, sino el inicio de una nueva era. El joven italiano, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, conquistó el circuito de Suzuka Circuit y, con ello, se convirtió en el líder más joven en la historia del campeonato mundial. A sus 19 años, Antonelli no solo ganó la carrera, sino que consolidó su candidatura al título con una madurez impropia de su edad.

La carrera, sin embargo, no fue un paseo para el italiano. Tras una salida complicada en la que perdió varias posiciones, Antonelli tuvo que reconstruir su carrera con paciencia, ritmo y una pizca de fortuna. La intervención del coche de seguridad, tras un incidente en pista, resultó decisiva para sus aspiraciones. A partir de ese momento, el joven talento mostró un ritmo superior que le permitió controlar la prueba hasta la bandera a cuadros, dejando atrás a rivales de peso como Oscar Piastri, segundo con McLaren, y Charles Leclerc, tercero para Ferrari.

Antonelli ya es una realidad en la Formula 1

Con este triunfo, Antonelli rompe un récord histórico que pertenecía a Sebastian Vettel, quien había sido el líder más joven del campeonato con más de 21 años. El italiano no solo rebaja esa marca de manera contundente, sino que además suma su segunda victoria consecutiva tras su éxito en China, lo que refuerza la sensación de que estamos ante una estrella generacional. Su crecimiento ha sido meteórico: de promesa a protagonista en cuestión de semanas.

Mientras tanto, otros nombres importantes vivieron una jornada más discreta. Max Verstappen, dominador reciente en Suzuka, apenas pudo ser octavo, evidenciando que el nuevo reglamento ha equilibrado la parrilla. Por su parte, Lewis Hamilton finalizó sexto, mientras que el compañero de Antonelli, George Russell, terminó cuarto tras ceder el liderato del campeonato. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso vivieron un fin de semana complicado, lejos de los puntos y sin protagonismo en la lucha principal.

El impacto de Antonelli trasciende lo deportivo. Italia, tradicionalmente ligada a Ferrari, encuentra ahora un nuevo ídolo en un piloto que corre para Mercedes, lo que plantea un interesante dilema emocional entre los aficionados. Su talento, carisma y resultados están revitalizando el interés en la categoría y aportando frescura a una parrilla en transición. Con el campeonato entrando en una pausa antes de la próxima cita, el nombre de Andrea Kimi Antonelli ya resuena con fuerza como el gran protagonista de la temporada.

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Andrea Kimi Antonelli logra histórico triunfo en el GP de China - Agencia EFE

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