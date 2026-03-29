 El Viernes Santo más especial de la Selección de Guatemala
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El Viernes Santo más especial de la Selección de Guatemala

En un país de escasos triunfos en el fútbol, el Viernes Santo de 2016 dejó una victoria histórica de Guatemala ante Estados Unidos, una hazaña que hasta hoy no se ha repetido.

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Carlos Ruiz, máximo goleador en la historia de Guatemala - Archivo
Carlos Ruiz, máximo goleador en la historia de Guatemala / FOTO: Archivo

La historia de la Selección Nacional de Guatemala está marcada por momentos escasos pero profundamente significativos, y uno de ellos se vivió en una fecha cargada de simbolismo: el Viernes Santo del 2016. En un país donde la Semana Santa representa tradición, fe y reflexión, la bicolor regaló a su afición una de las noches más memorables de su historia reciente, demostrando que, incluso en medio de las dificultades deportivas, siempre hay espacio para la esperanza.

Aquella noche del 25 de marzo del 2016, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, Guatemala sorprendió al derrotar 2-0 a Estados Unidos, dirigido entonces por Jürgen Klinsmann, en un duelo correspondiente al Grupo C de la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. Más allá del resultado, el contexto elevó el significado del triunfo: un Viernes Santo en el que miles de guatemaltecos, entre procesiones y tradiciones, encontraron también un motivo para celebrar desde las gradas o frente a sus televisores.

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Carlos Ruiz, máximo goleador de la Selección de Guatemala - Archivo

Un triunfo memorable para Guatemala

El partido se resolvió en apenas quince minutos, con una intensidad que desbordó a la escuadra visitante. El primer golpe llegó temprano, cuando Rafael Morales abrió el marcador al minuto 7 con un certero cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Jean Márquez. Poco después, al minuto 15, apareció el histórico Carlos Ruiz, quien, tras una asistencia larga del portero Paulo César Motta, definió con categoría para sentenciar el 2-0. Bajo la dirección técnica de Walter Enrique Claverí, el equipo mostró orden, determinación y una entrega que conectó profundamente con la afición.

Guatemala alineó con Paulo César Motta en la portería; Rafael Morales, Hamilton López, Moisés Hernández y Cristian Jiménez en defensa; Rodrigo Saravia, Jean Márquez y Stefano Cincotta en el mediocampo; mientras que José Contreras, Gerson Tinoco y Carlos Ruiz lideraron el ataque. Con este resultado, la bicolor alcanzaba seis puntos en el grupo, manteniéndose en la pelea por la clasificación, en una tabla que lideraba Trinidad y Tobago. Sin embargo, la ilusión tendría un golpe días después, cuando el 29 de marzo, en Columbus, Ohio, Estados Unidos tomó revancha con un contundente 4-0.

A pesar de ese desenlace, la victoria en aquel Viernes Santo permanece como una de las páginas más especiales del fútbol guatemalteco. No solo por vencer a una potencia regional, sino por el simbolismo de la fecha, que convirtió un día de recogimiento en una celebración colectiva. Fue una noche en la que la fe y el fútbol se entrelazaron, dejando un recuerdo imborrable en la memoria de todo un país.

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