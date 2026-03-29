Resultado Aurora vs. Achuapa - Jornada 16 Clausura 2026

En un encuentro que difícilmente quedará en la memoria de los aficionados, Aurora FC derrotó por la mínima a Deportivo Achuapa en el marco de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026. El partido, disputado en el Estadio Guillermo Slowing, se caracterizó por la escasez de emociones, con más interrupciones, faltas y tarjetas amarillas que jugadas claras de peligro. Fue, en términos futbolísticos, un duelo espeso, de esos que parecen hechos para combatir el insomnio.
Durante gran parte del compromiso, ambos equipos mostraron limitaciones ofensivas evidentes, incapaces de generar circuitos de juego que inquietaran a las defensas rivales. El balón transitó mayormente en la mitad del campo, con constantes infracciones que cortaban cualquier intento de ritmo. Las pocas aproximaciones carecieron de precisión, reflejando la urgencia y la falta de confianza de dos equipos que atraviesan un momento complicado en el torneo.
Un gol de Alex Díaz le da la victoria a Aurora
Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, apareció Alex Díaz al minuto 85 para inclinar la balanza a favor de Aurora. El gol no solo rompió la monotonía del encuentro, sino que también significó el fin de una racha negativa de siete partidos consecutivos sin ganar para los aurinegros. Por el contrario, Achuapa extendió su mala racha a nueve encuentros sin conocer la victoria, profundizando su crisis deportiva.
Este resultado le da un respiro a Aurora, que alcanza los 18 puntos y se ubica en la décima posición, todavía fuera de la zona de clasificación pero con renovadas esperanzas. Achuapa, por su parte, permanece en el undécimo lugar con 15 unidades. Sin embargo, la preocupación mayor para los cebolleros radica en la tabla acumulada, donde ocupan la última posición con 40 puntos y, de finalizar hoy la temporada, estarían descendiendo junto a Marquense, que aún debe disputar su partido en esta jornada.