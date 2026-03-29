Resultado Mictlán vs. Cobán Imperial por el Clausura 2026

Este Domingo de Ramos, el futbol guatemalteco le dio continuidad a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional con el duelo entre Atlético Mictlán vs. Cobán Imperial, club que buscaba el liderato de la competencia tras el tropiezo en casa del Xelajú M. C.
El estadio La Asunción en Asunción Mita, Jutiapa, y bajo un sol ardiente característico de esa región, los clubes saltaron al terreno de juego con dos distintas historias: Los locales, intentar sumar y alejarse más de la zona del descenso; por su parte, los visitantes sumar un triunfo que le devolviera el liderato que la fecha anterior fue tomado por Xelajú M. C.
En la primera mitad, los equipos quedaron a deberle al espectáculo, ya que, apenas se contabilizaron dos tiros a portería, uno de William Fajardo y otro de Uri Amaral. La posición del balón fue pareja, con una leve inclinación a favor de los locales, pero con falta de llegada real y con peligro al arco que defendía Tomás Casas.
Para Cobán Imperial, se tuvo que hacer un cambio al 19 con la salida del lesionado Carlos Monges y su lugar lo ocupó Carlos Winter.
También fue un juego donde los futbolistas pusieron al ras del césped el esférico y fue fluido sin llegar a ser recio. Solo huno un amonestado en los primeros 45 minutos y fue Richard Monges de Atlético Mictlán.
Expulsados y victoria local
Tomás Casas fue el salvador cobanero en los primeros 10 minutos de iniciada la segunda al atajar de forma estupenda un tiro lleno de peligro de Osman Salguero y con ello seguir con las argollas colgadas en el marcador.
Cobán Imperial realizó tres cambios al llegar al 57, y los hombres de refresco fueron Marco Tulio Rivas, Steven Paredes y Julio Fajardo. El "Príncipe Azul" iba con todo para ganar el partido y tomar la cima del campeonato mayor del futbol guatemalteco.
El partido ya era intenso y mejoró su ritmo de juego. En el 63, Mictlán logró anotar, pero la jugada fue anulada.
Luego el partido se le complicó a Cobán Imperial por la expulsión del recién ingresado Marco Tulio Rivas. El jugador cobanero le entró fuerte a Jonás Herrarte y se fue con roja al 72.
Con la expulsión de Rivas, el técnico Martín García hizo un cambio y el sacrificado fue Uri Amaral, quien abandonó el juego y dejó su espacio a Selvin Tení al 73.
Pero en el 78, Eduardo Beltrán Soto, quien estaba en la banca, reclamó alguna situación y terminó siendo expulsado del partido.
El partido terminó con fuertes jugadas, algunas sancionadas correctamente por el árbitro y otras no.
Cuando todo pintaba para el empate, llegó William Fajardo al 90+1 para marcar el 1-0 y con ello un triunfo de oro para los locales que sueñan con la permanencia en Liga Nacional.
La fecha 17 traerá para los equipos duelos importantes: Cobán Imperial recibe al Aurora el miércoles 1 de abril a las 15:00 horas y Mictlán visitará al Antigua ese día, pero a las 18:00 horas.