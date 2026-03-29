Viviana Aroche, récord centroamericano en los 10 mil metros

La atleta guatemalteca Viviana Aroche firmó una actuación memorable la noche del sábado 28 de marzo al imponer un nuevo récord nacional y centroamericano en los 10 mil metros. La destacada fondista registró un tiempo de 32:35.19 durante su participación en el evento The Ten, celebrado en San Juan Capistrano, California, donde además alcanzó un meritorio tercer lugar frente a un exigente grupo de competidoras internacionales.
Este nuevo hito llega en un momento de consolidación para Aroche, quien ha demostrado una evolución constante en las pruebas de fondo. Apenas el pasado 15 de febrero, la atleta chapina ya había hecho historia al establecer un récord centroamericano en la Media Maratón de Barcelona, con un tiempo de 1:11:27, confirmando su crecimiento y consistencia en el alto rendimiento.
Viviana Aroche sobresale en el atletismo interncional
Compitiendo ante atletas de élite mundial, Aroche no solo sostuvo el ritmo de carrera, sino que logró posicionarse entre las mejores, evidenciando su disciplina, preparación y ambición deportiva. Su desempeño continúa colocando a Guatemala en un lugar destacado dentro del atletismo regional, especialmente en las pruebas de larga distancia.
El reconocimiento no se hizo esperar por parte de la Federación Deportiva Nacional de Atletismo, que destacó su logro a través de redes sociales. "La Federación Deportiva Nacional de Atletismo felicita a Viviana Aroche por este importante logro y le desea muchos éxitos en sus próximos compromisos", expresó la entidad, resaltando el orgullo que representa para el país el éxito de la atleta nacional.