 Vivi Aroche, nuevo récord centroamericano en media maratón
Deportes

Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratón

En la media maratón de Barcelona, Viviana Aroche firmó una actuación sobresaliente al imponer un nuevo récord centroamericano en los 21 kilómetros.

Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratón - facebook Viviana Aroche
Viviana Aroche impone nuevo récord centroamericano en media maratón / FOTO: facebook Viviana Aroche

La atleta guatemalteca Viviana Aroche firmó una actuación sobresaliente este domingo al imponer un nuevo récord nacional y centroamericano en la media maratón de la ciudad de Barcelona. La corredora chapina completó los 21 kilómetros con un tiempo de 1:11:27, registro que no solo la consolida como la mejor exponente del país en la distancia, sino que también la posiciona como referente regional en el atletismo de fondo.

Aroche mostró solidez desde los primeros kilómetros y mantuvo un ritmo competitivo de principio a fin, logrando una marca que supera los registros anteriores en la categoría. El crono alcanzado en territorio español confirma el crecimiento sostenido de la atleta y el alto nivel con el que está compitiendo en el plano internacional. Este resultado representa un paso firme en su proyección deportiva y fortalece la presencia guatemalteca en pruebas de larga distancia fuera del país.

Viviana Aroche - Alex Meoño

El mensaje de Viviana Aroche

Tras la competencia, la fondista compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó su gratitud y emoción por el logro alcanzado. "Antes que todo, agradezco a Dios por permitirme llegar a la meta sin ninguna novedad y cumpliendo mi objetivo. Una carrera que se me dio muy bien desde el principio hasta el final, con sensaciones súper buenas en todo momento. Durante el recorrido hubo gente animándome y ver la bandera de Guate me llenó el corazón... ¡qué lindo vivir eso!", escribió. Asimismo, agradeció el respaldo constante de su familia y de los guatemaltecos que le enviaron mensajes de apoyo.

Este récord llega apenas semanas después de que Aroche conquistara la tradicional carrera Max Tott en la ciudad de Guatemala y reafirma su dominio en pruebas de alto nivel, como la reconocida 21K de la Ciudad de Guatemala. Con cada competencia, Viviana Aroche continúa ampliando su legado y demostrando que el atletismo guatemalteco atraviesa un momento destacado gracias al talento y la disciplina de sus principales figuras.

