 Se definen a los últimos clasificados al Mundial 2026
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Este martes se definen a los últimos clasificados al Mundial 2026

Conozca cómo está la programación de la repesca UEFA.

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Este martes 31 de marzo se conocen a los últimos cuatro clasificados por la UEFA
Este martes 31 de marzo se conocen a los últimos cuatro clasificados por la UEFA / FOTO: FIFA

Este martes 31 de marzo se conocerán a las últimas seis selecciones clasificadas al Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026; las mismas saldrás de la repesca europea que realiza la UEFA y de la eliminatoria intercontinental que se juega en México.

En la UEFA, son ocho las selecciones que lucharán por los últimos cuatro boletos de esa Confederación para llegar a la cita mundialista: Bosnia y Herzegovina vs. Italia, Chequia (República Checa) vs. Dinamarca, Kosovo vs. Turquía y Suecia vs Polonia.

Y en la fase intercontinental que se realiza en México, las cuatro selecciones que buscan los dos últimos boletos son: República Democrática del Congo vs. Jamaica e Irak vs. Bolivia.

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Además, Uruguay rescata empate ante Inglaterra en Wembley.

Así llegan las selecciones:

Bosnia y Herzegovina: Logró su primera clasificación para un Mundial en Brasil 2014, pero aún no ha vuelto a participar. Una reñida victoria sobre Gales en las semifinales del Torneo Clasificatorio, sugiere que será un hueso duro de roer para los "Azzurri".

Italia: Cuádruple campeona del mundo y ausente en las dos últimas ediciones de la Copa Mundial, terminó a seis puntos de la primera del grupo I de la UEFA, Noruega. Los pupilos de Gennaro Gattuso tendrán ahora una segunda oportunidad en las eliminatorias europeas y no cabe duda de que lo darán todo para estar en el elenco definitivo de 48 selecciones.

Chequia (República Checa): Si triunfa en el cuadro D, Chequia, subcampeona del mundo en 1934 y 1962, disputaría su décima Copa Mundial, la primera desde Alemania 2006.

Dinamarca: La clasificación automática se le escapó tras una derrota en los últimos minutos ante Escocia en la última jornada de la fase de clasificación, pero aún hay esperanzas de disputar su séptimo Mundial. Sin embargo, una impresionante victoria sobre Macedonia del Norte en la semifinal de la repesca ha reavivado las esperanzas de lograr su tercera participación consecutiva.

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Italia superó su primera prueba. Está en la final de la repesca. Sueña con volver a un Mundial tras 12 años de ausencia. El partido decisivo, eso sí, lo jugará fuera de casa.

Kosovo: Si Kosovo se impone en la ruta C, lograría su primera clasificación para la Copa Mundial, tras haber quedado segundo en el grupo B de la fase de clasificación y haber vencido a Eslovaquia en la semifinal del Torneo Clasificatorio.

Turquía: Por increíble que parezca, Turquía no actúa en el Mundial desde la edición de Corea-Japón 2002, en la que logró nada menos que el tercer puesto. La generación actual aspira a dar a su país una tercera participación en el torneo.

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Este martes 31 de marzo se conocerán a las últimas cuatro selecciones clasificadas al Mundial 2026 por la UEFA.

Suecia: Uno de los mejores resultados de Suecia fue el tercer puesto conseguido en Estados Unidos en 1994, y al equipo le encantaría volver a disputar el torneo en suelo estadounidense. Si los escandinavos logran vencer a Polonia, tras haber eliminado a Ucrania de forma impresionante, los subcampeones de 1958 se clasificarán para su decimotercera Copa del Mundo.

 Polonia: Polonia anhela conseguir su décima participación en la Copa Mundial, en la que ha logrado dos medallas de bronce, las de 1974 y 1982. Si lo logra, también sería mundialista por tercera vez consecutiva.

No. Partido  Horario
1 Bosnia y Herzegovina vs. Italia  12:45 horas GT
2 Chequia vs. Dinamarca 12:45 horas GT
3 Kosovo vs. Turquía  12:45 horas GT
4 Suecia vs. Polonia  12:45 horas GT

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