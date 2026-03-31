 Europa definió sus últimos cupos para el Mundial 2026
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Europa definió sus últimos cupos mundialistas

La gran noticia la volvió a dar Italia nuevamente, que por tercer Mundial consecutivo no logró clasificar.

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Bosnia dejó a Italia sin Mundial - EFE
Bosnia dejó a Italia sin Mundial / FOTO: Agencia EFE

La jornada de este martes 31 de marzo dejó definidas las últimas plazas europeas rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en Norteamérica. Las eliminatorias de repesca de la UEFA ofrecieron dramatismo, sorpresas y también grandes decepciones, configurando así el grupo final de selecciones del continente que estarán presentes en el máximo torneo internacional. Cuatro selecciones lograron su boleto en una noche cargada de emociones y desenlaces inesperados.

Uno de los golpes más duros lo sufrió Robert Lewandowski, quien no podrá disputar lo que habría sido su tercer Mundial. Polonia cayó 3-2 ante Suecia en un duelo vibrante que se resolvió en los minutos finales. El tanto decisivo llegó al 88’, obra de Victor Gyökeres, dejando sin recompensa el esfuerzo del conjunto polaco, que compitió con intensidad durante todo el encuentro.

El Mundial define sus últimos cupos

Por su parte, Turquía selló su esperado regreso a una fase final mundialista tras 24 años de ausencia. Liderados por jóvenes talentos como Arda Güler y Kenan Yıldız, el equipo turco superó a Kosovo por 1-0 en Pristina. El único gol del partido fue obra de Kerem Aktürkoğlu, quien desató la celebración de una afición que llevaba décadas esperando este momento.

Otra de las sorpresas de la jornada la protagonizó República Checa, que consiguió su clasificación tras imponerse a Dinamarca en una dramática tanda de penaltis. El encuentro, disputado en Praga, terminó 2-2 en el tiempo reglamentario, pero desde los once metros los checos mostraron mayor precisión y se llevaron la serie por 3-1, asegurando así su presencia en el Mundial.

Finalmente, la gran decepción volvió a ser Italia, que quedó fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. La ‘Azzurra’ cayó en penaltis ante Bosnia y Herzegovina tras empatar 1-1 en el tiempo regular, en un partido condicionado por la expulsión sufrida en el minuto 41. Los errores desde el punto penal, especialmente de Pio Esposito y Bryan Cristante, sellaron una nueva ausencia mundialista que prolonga la crisis de una de las selecciones más históricas del fútbol europeo.

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