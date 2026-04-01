 Lamine Yamal se refiere a cánticos islamófobos
Deportes

Lamine Yamal: "Usar la religión como burla nos deja como ignorantes y racistas"

El España vs. Egipto (0-0) dejó cánticos islamófobos, los cuáles han sido condenados por Gobierno de España y Federación de Futbol de Egipto.

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Lamine Yamal, seleccionado de España
Lamine Yamal, seleccionado de España / FOTO: EFE

El delantero de la selección española Lamine Yamal ha calificado como "una falta de respeto intolerable" los cánticos islamófobos que una parte del RCDE Stadium entonó durante el partido amistoso que enfrentó el martes a España y Egipto, y ha tachado a los responsables de "ignorantes y racistas".

"Yo soy musulmán, alhamdulillah (gracias a Dios). Ayer en el estadio se escuchó el cántico de 'el que no bote es musulmán'. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", ha escrito el jugador del Barcelona en su perfil de Instagram.

Tras matizar que "no toda la afición es así", Lamine Yamal ha dirigido un mensaje a aquellos que sí participaron: "Usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas".

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Selección de España vs. Egipto - @SEFutbol

Ministerio condena los cánticos islamófobos

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España ha condenado este miércoles, "con la máxima firmeza los cánticos de carácter xenófobo y racista proferidos por un grupo de aficionados durante el encuentro disputado este martes entre las selecciones masculinas de fútbol de España y Egipto", en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat.

Anoche, en el estadio del Espanyol de Barcelona, donde se jugaba este amistoso, una sector del público coreó el cántico "musulmán el que no bote es" y pitó el himno egipcio antes del encuentro. En un comunicado de prensa del ministerio que dirige Milagros Tolón se afirma: "Estos comportamientos son absolutamente inaceptables y no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española, que entiende y vive el deporte como un espacio de respeto y convivencia".

Federación de Egipto condena "incidente racista"

La Asociación Egipcia de Futbol (EFA, por sus siglas en inglés) condenó este miércoles el "desafortunado incidente racista" en el amistoso España-Egipto en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat, pero afirmó que lo ocurrido "no afectará en absoluto a las sólidas relaciones" entre ambas selecciones de fútbol.

"La Asociación Egipcia de Fútbol desea destacar que lo ocurrido por parte de unos pocos aficionados en las gradas del estadio del RCD Espanyol no afectará en absoluto a las sólidas relaciones que unen a las dos federaciones de futbol egipcia y española", dijo la EFA en un comunicado publicado en sus redes sociales.

*Información EFE.

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