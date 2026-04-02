El Barcelona prepara el partido contra el Atlético Madrid

Tras disfrutar de un día de descanso, la plantilla del Barcelona ha reanudado este jueves los entrenamientos, ya con sus internacionales, a excepción del atacante Raphael Dias 'Raphinha', quien ha regresado lesionado de la concentración con la selección brasileña.
El técnico, Hansi Flick, ha dirigido una sesión en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con todos los disponibles del primer equipo, además de los jugadores del filial Diego Kochen, Xavi Espart, Tommy Marqués y Álvaro Cortés.
El equipo azulgrana volverá al trabajo este viernes, a las 11:00 horas, en las instalaciones de Sant Joan Despí y, tras la sesión, Flick comparecerá en rueda de prensa en la previa del partido de La Liga ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.
Vuelta al trabajo con los internacionales ? pic.twitter.com/yyTXYnNxzO— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 2, 2026
Visita al Riyadh Air Metropolitano
Mientras asoman ya los cuartos de final de la Liga de Campeones, el retorno de la Liga reclama la atención total del Barcelona, enfrentado al Atlético de Madrid en el Metropolitano con cuatro puntos de ventaja aún sobre el Real Madrid, que visita al Mallorca tan obligado o más que los azulgranas, a nueve jornadas del final.
La atracción de la Champions, con el "Barça" también contra el Atlético de Madrid el próximo miércoles en el Camp Nou y con el Real Madrid en casa frente al Bayern Múnich el martes que viene, irrumpe entre las necesidades de la Liga, además a la vuelta de los compromisos internacionales que le han costado al equipo dirigido por Hansi Flick una baja más que importante: el extremo brasileño Raphinha, al que pierde cinco semanas.
Y todo camino del Metropolitano. La visita más exigente que le queda al líder en el campeonato español. El Atlético ha ganado trece de sus quince partidos en casa en esta Liga. Solo ha perdido cinco puntos como local. Del empate en agosto contra el Elche y de la derrota en febrero con el Betis. Al resto los ha vencido. Al Real Madrid lo ganó allí 5-2. Y, en la Copa del Rey, el Barcelona encajó cuatro goles en el primer tiempo (4-0), el pasado 12 de febrero.
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*Información EFE.