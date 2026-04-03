 Gaby Martínez gana la plata en el Panamericano de Raquetbol
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Gaby Martínez gana la plata en el Panamericano de Raquetbol

Este Viernes Santo continúa la actividad del XXXVII Panamericano de Raquetbol Guatemala 2026, que se celebra en el Domo Polideportivo de la zona 13.

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Ana Gabriela Martínez ganó la plata en el Panamericano de Raquetbol
Ana Gabriela Martínez ganó la plata en el Panamericano de Raquetbol / FOTO: COG

El país es sede del XXXVII Panamericano de Raquetbol Guatemala 2026, donde una de las grandes actuaciones la dio la chapina Ana Gabriela Martínez, quien disputó la final de singles femenino y logró la plata panamericana. Este Viernes Santo, la actividad continúa en el séptimo día de juegos, los cuales se realizan en las canchas de la Asociación de Raquetbol, interior del Domo Polideportivo de la zona 13 de la Ciudad de Guatemala. El ingreso a este evento es totalmente gratuito. 

"Gaby Martínez lo dejó todo en la cancha, y, tras un partidazo lleno de intensidad y entrega, se quedó con la medalla de plata en el XXXVII Campeonato Panamericano de Raquetbol", señaló el Comité Olímpico Guatemalteco en sus redes sociales.

La guatemalteca Ana Gabriela luchó hasta lo último en una emocionante final que se definió en cinco sets frente a María José Vargas, representante de Argentina.

"Tu garra, pasión y corazón nos inspiran. ¡Gracias por representar a Guatemala con tanto orgullo!", fue el mensaje de felicitación por parte del COG.

La Asociación de Raquetbol de Guatemala también se refirió al triunfo de Martínez: "Nuestra querida Gaby se queda con la medalla de plata en el XXXVII Panamericano de Raquetbol, demostrando una vez más su enorme talento, entrega y corazón en cada punto. Tu esfuerzo durante todo el torneo fue inspirador. Luchaste con garra, representaste a Guatemala con orgullo y dejaste en la cancha todo lo que llevabas dentro. Hoy celebramos no solo una medalla, sino tu carácter, tu disciplina y tu espíritu indomable".

Otros ganadores

  • Andrés Acuña y Larissa Faeth, de Costa Rica, campeones de Mixed Doubles Open
  • María José Vargas y Valeria Centellas, de Argentina, campeonas del Doubles Open
  • Javier Mar y Rodrigo Montoya, de México, campeones del Doubles Open

Actividad para este Viernes Santo

Este día, 3 de abril, la actividad del XXXVII Panamericano de Raquetbol Guatemala 2026 continuará en el Domo Polideportivo de la zona 13 con grandes duelos, donde destacan:

Las guatemaltecas María Reneé Rodríguez, Andrea Gabriela Reyes, y, Andrea Reyes María Renné Rodríguez disputan los cuartos de final en la Women’s Team Competition.

Además, habrá competencia en la semifinal de Girl’s Singles 21 and Under con Jamileth Sipac.

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Programación del Panamericano de Raquetbol para este viernes 3 de abril - Asociación de Raquetbol de Guatemala

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