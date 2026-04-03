Hansi Flick espera que no se repitan los mismos errores

El alemán Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha confirmado que ya puede contar con los carrileros Jules Koundé y Alejandro Balde, para el partido de este sábado, donde espera que su equipo no repita los mismos errores que le llevaron a encajar un 4-0 en su última visita al Metropolitano.
"Es un partido contra uno de los mejores de la Liga y de Europa. Tienen mucha calidad y cualquier jugador puede decidir el partido. Es muy importante no cometer tantos errores como en el último partido allí (la ida de la semifinal copera, 4-0)", ha insistido.
Flick ha lamentado la lesión de Raphinha, uno de los jugadores más en forma del equipo y que estará unas cuantas semanas de baja tras lesionarse con Brasil.
"Es una lesión y tenemos que vivir con eso, porque forma parte del fútbol y de la vida. No es el mejor momento ni para nosotros ni para él. Se puso muy triste y nosotros también. A ver cómo lo gestionamos sin él", ha dicho.
Simeone apela a la jerarquía de los futbolistas
No le molesta a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que califiquen a su equipo como juez de La Liga, antes de enfrentarse este sábado al Barcelona en el estadio Metropolitano, del que remarcó este viernes que "este tipo de partidos" los resuelve "la calidad y la jerarquía" de los jugadores, más allá de los técnicos.
"El fútbol siempre pasa primero por los futbolistas, más allá de los planteamientos y más allá de la idea de los entrenadores. Los que terminan resolviendo este tipo de partidos son la calidad y la jerarquía de los futbolistas", expresó el entrenador en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en la localidad madrileña de Majadahonda.
"El Barcelona juega de una manera determinada hace ya dos años, desde la llegada de su entrenador (Hansi Flick), que lo está haciendo extraordinariamente bien, con su defensa alta que no cambia porque es su estilo de juego y con su posicionamiento ofensivo para, tras ganar esos duelos, poder atacar", abundó Diego Simeone.
*Información EFE.