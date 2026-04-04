 City golea al Liverpool y avanza a semifinales de la FA Cup
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El Manchester City golea al Liverpool y avanza a semifinales de la FA Cup

Con un hat-trick de Erling Haaland, el Manchester City goleó 4-0 al Liverpool y avanzó con autoridad a la próxima ronda del torneo.

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Celebración de Erling Haaland ante el Liverpool en la FA Cup - Manchester City
Celebración de Erling Haaland ante el Liverpool en la FA Cup / FOTO: Manchester City

El Manchester City firmó una actuación imponente al golear 4-0 al Liverpool y sellar su clasificación a las semifinales de la FA Cup. La gran figura de la noche fue el noruego Erling Haaland, quien se destapó con un ‘hat trick’ para liderar a los dirigidos por Pep Guardiola en una victoria que reaviva sus aspiraciones de sumar otro título esta temporada.

El encuentro comenzó con un Liverpool valiente, que generó las primeras ocasiones a través de Dominik Szoboszlai y Hugo Ekitike, pero sin la precisión necesaria para abrir el marcador. El City resistió ese arranque y golpeó en el momento justo: cerca del descanso, un penalti provocado por Virgil Van Dijk permitió a Haaland redimirse desde los once metros y poner el 1-0. Apenas unos minutos después, el delantero amplió la ventaja con un certero cabezazo tras una gran jugada por banda.

El City golea de la mano de Haaland

En la segunda mitad, cualquier intento de reacción de los ‘Reds’ quedó rápidamente sofocado. Antoine Semenyo, protagonista primero como asistente, se encargó de firmar el tercer tanto con una definición contundente que sentenció el partido. Con el dominio total del City, el equipo de Guardiola mostró una versión arrolladora que contrasta con las dudas que había arrastrado semanas atrás y que ahora lo posiciona como candidato firme a un posible doblete.

La noche terminó de forma amarga para el Liverpool, especialmente para Mohamed Salah, quien falló un penalti cuando el marcador ya reflejaba el 4-0 definitivo. Mientras tanto, Haaland cerró su triplete y confirmó su recuperación goleadora en el momento más decisivo de la temporada, alimentando la ilusión de un Manchester City que llega lanzado al tramo final del curso.

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