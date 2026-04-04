Simeone estalla contra el arbitraje tras caída del Atlético

Diego Pablo Simeone compareció en la sala de prensa del Metropolitano con evidente frustración tras la derrota del Atlético de Madrid frente al FC Barcelona. El técnico argentino no ocultó su malestar, especialmente por las decisiones arbitrales que, a su juicio, condicionaron el desarrollo del encuentro. El conjunto rojiblanco, que terminó el partido con un jugador menos, vio cómo el empate se escapaba en los minutos finales tras una acción fortuita que terminó favoreciendo al equipo catalán.
El gol decisivo llegó de manera inesperada, con Robert Lewandowski como protagonista involuntario. "Venció el Barcelona de rebote. Porque Lewandowski, que pasaba por ahí, le dio el balón en el hombro y fue para la jaula", se describe sobre la jugada que inclinó el marcador. Más allá del tanto, Simeone centró su análisis en el rendimiento de su equipo y las circunstancias que rodearon el partido, destacando el desgaste físico y la inferioridad numérica como factores determinantes.
Simeone cuestiona el arbitraje
En su valoración inicial, el entrenador rojiblanco destacó el buen desempeño de sus jugadores en la primera mitad. "Hicimos muy buen primer tiempo. Presionamos y creamos juego y nos encontramos la expulsión, que fue expulsión. La de Nico fue expulsión. Y el segundo tiempo, otro partido. Pudimos defenderlo de la mejor manera, aunque no logramos atacar como nos hubiese gustado. Llegó el gol al final, de un rebote. Pudimos pagar el cansancio", explicó Simeone, subrayando el esfuerzo colectivo pese a las adversidades.
Sin embargo, el punto más polémico llegó con la decisión del VAR de revocar la expulsión de Gerard Martín, una acción que encendió las críticas del técnico argentino. "El CTA dijo que estas jugadas eran expulsión. No hay mucho de que hablar. Llega tarde, pisa el tobillo entero, pero hay que esperar a que el CTA lo vea repetido y pueda explicarlo bien. Lo dijeron el otro día tras una jugada en el Betis-Rayo, cuando pasa por arriba el pie y lo pisa, es roja. Se equivocaron como también nos equivocamos los entrenadores", afirmó, dejando clara su inconformidad con el criterio arbitral.
Finalmente, Simeone también analizó la actuación de Nico, quien fue expulsado tras sufrir constantemente las incursiones de Lamine Yamal. "En cuanto barrió, estaba claro que mínimo era amarilla y expulsión. La jugada fue clara, no creo que de roja directa, pero sí expulsión claramente. Estaba haciendo buen partido, salvo la jugada en la que tuvo que tener la amarilla. Me quedo muy contento con su partido, no creo que sea roja directa. Las patadas se ven, esta y la de la segunda parte", concluyó el técnico, mostrando respaldo a su jugador pese al desenlace negativo del encuentro.