 El Barcelona terminó con dos lesionados ante el Atlético
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Araujo y Bernal terminaron lesionados en la victoria del Barcelona

Araújo apunta a estar disponible para la Champions League, mientras Bernal será baja casi segura en la ida; su evolución marcará si llega al partido de vuelta la próxima semana.

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Ronald Araujo en el partido ante el Atlético de Madrid - EFE
Ronald Araujo en el partido ante el Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona confirmó a través de sus redes sociales el estado físico de dos de sus futbolistas tras la victoria 1-2 frente al Atlético de Madrid, en el duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga. Los reportes médicos encendieron una leve alerta en el entorno blaugrana, especialmente por la cercanía de un nuevo enfrentamiento entre ambos equipos, esta vez en una instancia decisiva del calendario europeo.

En el caso del defensor uruguayo Ronald Araújo, el club informó que presenta una pequeña sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. A pesar de la molestia, el parte médico fue tranquilizador, ya que se espera que el zaguero esté disponible para el compromiso del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

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Partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por LaLiga - Agencia EFE

Problemas físicos en la plantilla del Barcelona

Por otro lado, la situación del joven Marc Bernal genera mayor incertidumbre. El mediocampista sufre un esguince en el tobillo izquierdo, y su tiempo de recuperación dependerá de su evolución en los próximos días. Sin embargo, ya se da por hecho que no estará disponible para el duelo inmediato ante los colchoneros, lo que supone una baja sensible en la rotación del equipo.

Cabe recordar que, tras el reciente cruce en liga, el Barcelona y el Atlético volverán a enfrentarse este miércoles en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El partido de ida se disputará en el Camp Nou, mientras que la vuelta tendrá lugar en el Estadio Metropolitano. En este contexto, la evolución física de ambos jugadores será determinante para las aspiraciones del conjunto catalán en una de las competiciones más exigentes del fútbol europeo.

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