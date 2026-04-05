Champions League: fechas y horarios de los cuartos de final

La UEFA Champions League regresa esta semana con una de sus fases más esperadas: los cuartos de final. Ocho equipos continúan en la lucha por el título más prestigioso del fútbol de clubes, en una instancia que promete emociones intensas, duelos históricos y choques de alto nivel entre algunas de las instituciones más grandes del continente. Con plantillas repletas de talento y estilos de juego contrastantes, cada enfrentamiento representa una auténtica final anticipada.
La ida de esta fase se disputará el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán una semana después, definiendo así a los cuatro semifinalistas. Partidos como Real Madrid frente al Bayern Múnich o el choque entre Barcelona y Atlético de Madrid capturan la atención global, mientras que otros cruces como PSG ante Liverpool también prometen espectáculo.
Programación de los cuartos de final de la Champions League
|Día
|Estadio
|Hora (Guatemala)
|Partido
|Martes 7 de abril
|Estadio José Alvalade
|13:00
|Sporting vs Arsenal
|Martes 7 de abril
|Santiago Bernabéu
|13:00
|Real Madrid vs Bayern Múnich
|Miércoles 8 de abril
|Spotify Camp Nou
|13:00
|Barcelona vs Atlético de Madrid
|Miércoles 8 de abril
|Parque de los Príncipes
|13:00
|PSG vs Liverpool
|Martes 14 de abril
|Metropolitano
|13:00
|Atlético de Madrid vs Barcelona
|Martes 14 de abril
|Anfield
|13:00
|Liverpool vs PSG
|Miércoles 15 de abril
|Emirates Stadium
|13:00
|Arsenal vs Sporting
|Miércoles 15 de abril
|Allianz Arena
|13:00
|Bayern Múnich vs Real Madrid