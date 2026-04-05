Champions League: fechas y horarios de los cuartos de final

La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón oficial de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest

La UEFA Champions League regresa esta semana con una de sus fases más esperadas: los cuartos de final. Ocho equipos continúan en la lucha por el título más prestigioso del fútbol de clubes, en una instancia que promete emociones intensas, duelos históricos y choques de alto nivel entre algunas de las instituciones más grandes del continente. Con plantillas repletas de talento y estilos de juego contrastantes, cada enfrentamiento representa una auténtica final anticipada.

La ida de esta fase se disputará el martes 7 y miércoles 8 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán una semana después, definiendo así a los cuatro semifinalistas. Partidos como Real Madrid frente al Bayern Múnich o el choque entre Barcelona y Atlético de Madrid capturan la atención global, mientras que otros cruces como PSG ante Liverpool también prometen espectáculo. 

Programación de los cuartos de final de la Champions League

Día Estadio Hora (Guatemala) Partido
Martes 7 de abril Estadio José Alvalade 13:00 Sporting vs Arsenal
Martes 7 de abril Santiago Bernabéu 13:00 Real Madrid vs Bayern Múnich
Miércoles 8 de abril Spotify Camp Nou 13:00 Barcelona vs Atlético de Madrid
Miércoles 8 de abril Parque de los Príncipes 13:00 PSG vs Liverpool
Martes 14 de abril Metropolitano 13:00 Atlético de Madrid vs Barcelona
Martes 14 de abril Anfield 13:00 Liverpool vs PSG
Miércoles 15 de abril Emirates Stadium 13:00 Arsenal vs Sporting
Miércoles 15 de abril Allianz Arena 13:00 Bayern Múnich vs Real Madrid

