El Cruz Azul de Ana Lucía Martínez clasifica a la liguilla

El Cruz Azul femenil sigue consolidándose como uno de los equipos más competitivos del torneo mexicano, y lo ha vuelto a demostrar al asegurar su clasificación a la liguilla por segundo campeonato consecutivo. El conjunto cementero selló su boleto con una contundente victoria 0-4 como visitante frente a Toluca, en un partido donde la eficacia ofensiva y el orden colectivo marcaron la diferencia desde el inicio.
La gran protagonista de la noche fue Uchenna Kanu, autora de un triplete que inclinó el encuentro a favor de las celestes. Sin embargo, la actuación de la guatemalteca Ana Lucía Martínez también resultó determinante. La delantera se hizo presente en el marcador al minuto 54, firmando un gol que reafirma su gran momento individual en la temporada, donde además destaca como líder de asistencias del torneo, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo.
El Cruz Azul de Ana Lucía Martínez avanza a la próxima ronda
Este nuevo pase a la fase final refleja la evolución del Cruz Azul, que ha encontrado regularidad en su rendimiento y un equilibrio importante entre ataque y defensa. Con 30 puntos acumulados, el equipo se ubica actualmente en la séptima posición de la tabla, un lugar que buscará mejorar en la última jornada para encarar la liguilla con mejores condiciones competitivas.
El cierre de la fase regular llegará el próximo 25 de abril, cuando Cruz Azul reciba a Pumas en un duelo que podría definir su posición final en la clasificación. Mientras tanto, la lucha por el último boleto a la liguilla se mantiene abierta entre FC Juárez y Tijuana. En el conjunto fronterizo también milita otra guatemalteca, Aisha Solórzano, lo que abre la posibilidad de ver a dos representantes chapinas en la fase decisiva del campeonato, un hecho que resaltaría el crecimiento del talento guatemalteco en el fútbol internacional.