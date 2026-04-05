Inter Miami empata en la inauguración de su nuevo estadio

La inauguración del nuevo hogar del Inter Miami CF dejó una sensación agridulce tras el empate 2-2 frente al Austin FC. El esperado estreno del Nu Stadium estuvo cargado de emoción, espectáculo y simbolismo, pero en lo deportivo el equipo no logró coronar la noche con una victoria. El conjunto dirigido por figuras como Lionel Messi tuvo que remar desde atrás en un partido que evidenció contrastes entre la ilusión institucional y el rendimiento en el campo.
El encuentro comenzó con un Austin decidido, que logró marcar el primer gol oficial en el nuevo estadio, silenciando momentáneamente la fiesta local. El Inter Miami reaccionó gracias a Messi, quien igualó de cabeza antes del descanso, devolviendo la esperanza a los aficionados. Sin embargo, un infortunado resbalón del propio argentino permitió el segundo tanto del equipo texano al inicio de la segunda mitad. A partir de ese momento, los locales mostraron su mejor versión, generando múltiples ocasiones y rozando la remontada, especialmente con un gol anulado a Luis Suárez en el minuto 90 por fuera de juego.
El Inter Miami no aprovechó la localía
Más allá del resultado, la noche estuvo marcada por un despliegue espectacular en la previa. La ceremonia de inauguración incluyó música en vivo con Marc Anthony interpretando el himno, fuegos artificiales y discursos de los propietarios del club, entre ellos David Beckham y los hermanos Mas. El evento fue tan ambicioso que incluso retrasó el inicio del partido, dejando claro que la institución quiso priorizar el impacto mediático y simbólico de esta nueva etapa.
En el contexto de la jornada de la MLS, el empate del Inter contrastó con otros resultados destacados, como la contundente victoria del Los Angeles FC por 6-0 ante Orlando City, consolidándose como líder del Oeste. Mientras tanto, el Inter Miami se mantiene en la parte alta de la Conferencia Este, sumando once puntos en seis encuentros, la mayoría disputados como visitante. El debut en su estadio permanente deja lecciones claras: el proyecto ilusiona, pero aún necesita consolidarse para convertir celebraciones históricas en triunfos deportivos.