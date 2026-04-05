 Resultado Mictlán-Comunicaciones, Jornada 18 Clausura 2026
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

Comunicaciones sumó un punto en su visita a Mictlán en la jornada 18, resultado que incide en la pelea por el liderato y en la tabla acumulada.

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Partido entre Mictlán y Comunicaciones en Asunción Mita - CSD Mictlán
Partido entre Mictlán y Comunicaciones en Asunción Mita / FOTO: CSD Mictlán

En un duelo determinante correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 del fútbol guatemalteco, Mictlán y Comunicaciones protagonizaron un empate 1-1 en el Estadio de Asunción Mita, un resultado que deja sensaciones encontradas para ambos equipos. El encuentro no solo tenía implicaciones en la parte alta de la tabla, sino que también representaba un capítulo clave en la lucha por la permanencia, donde cada punto comienza a tener un peso decisivo en la recta final del campeonato.

El conjunto visitante golpeó primero en el marcador gracias a una acción de presión alta que rindió frutos desde temprano. Al minuto 13, Dairon Reyes aprovechó un error en la salida de Renny Folleco, provocado por la insistencia de Andersson Ortiz, quien robó el balón y asistió con precisión para que Reyes definiera con contundencia. El gol silenció a la afición miteca y marcó el ritmo de un primer tiempo en el que Comunicaciones supo incomodar a un Mictlán que no encontraba claridad en la generación ofensiva.

Mictlán suma un punto ante Comunicaciones

Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo miteco mostró una mejor versión y logró equilibrar las acciones. Fue al minuto 68 cuando Kendel Herrarte, canterano de Comunicaciones, apareció en el momento justo para anotar el empate, demostrando carácter en un partido de alta exigencia. El gol revitalizó a Mictlán, que buscó la remontada en los minutos finales, aunque sin la contundencia necesaria para romper la igualdad en el marcador.

Con este resultado, Comunicaciones se coloca como líder momentáneo del torneo con 29 puntos, a la espera de lo que ocurra en el duelo entre Municipal y Cobán. No obstante, en la tabla acumulada, el empate representa una oportunidad desaprovechada en la lucha por la permanencia, ya que los cremas se mantienen en la octava posición con 49 unidades, igualados con Mictlán.

A pesar de ello, conservan una ventaja de seis puntos sobre Guastatoya, en una batalla que también involucra a Achuapa. Con cuatro jornadas aún por disputarse, el panorama sigue abierto, y Comunicaciones podría asegurar su permanencia en las próximas fechas, comenzando con su compromiso ante Aurora en el Estadio Cementos Progreso la próxima jornada.

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Partido entre Mictlán y Comunicaciones en Asunción Mita - CSD Mictlán
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