Árbitros guatemaltecos reciben nombramientos internacionales

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala informó, a través de una nota de prensa, que varios árbitros nacionales han sido designados para participar en encuentros internacionales correspondientes a la Concacaf Champions Cup. Estos nombramientos representan un nuevo reconocimiento al crecimiento y la proyección del arbitraje guatemalteco en la región, consolidando la presencia del país en competiciones de alto nivel.
Entre los designados destaca la participación de Cristopher Corado y Walter López, quienes formarán parte del equipo arbitral en el encuentro entre América y Nashville. Ambos fueron convocados del 12 al 15 de abril, en un duelo que promete alta exigencia debido a la relevancia de los clubes involucrados.
Árbitros guatemaltecos en duelos de peso
Por su parte, Mario Escobar, Luis Ventura, Humberto Panjoj y Bryan López fueron asignados al partido entre LA Galaxy y Toluca, correspondiente a la próxima semana. Este grupo estará concentrado del 13 al 16 de abril, asumiendo la responsabilidad de impartir justicia en otro enfrentamiento de alto perfil dentro del torneo. La presencia de Escobar, uno de los árbitros más reconocidos del país, aporta un respaldo importante al equipo arbitral guatemalteco.
Finalmente, también fueron nombrados Diego Ojer y Dilia Bradley, quienes estarán convocados del 14 al 16 de abril en Miami, aunque sin especificarse el encuentro en el que tendrán participación.