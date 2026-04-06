 Selección Femenina de Guatemala vuelve a la actividad
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Selección Femenina de Guatemala vuelve a la actividad

La selección femenina de Guatemala retoma la actividad con un partido decisivo ante Costa Rica, donde buscará sostener el liderato y clasificar a la próxima ronda de las Eliminatorias.

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Selección Femenina celebra el triunfo ante Islas Caimán - FFG
Selección Femenina celebra el triunfo ante Islas Caimán / FOTO: FFG

La selección femenina de Guatemala vuelve a la actividad con la mirada puesta en un compromiso clave dentro de la fecha FIFA de abril. La seleccionadora Karla Maya dio a conocer este lunes la lista de 25 jugadoras convocadas para encarar un duelo trascendental ante Costa Rica, en el que la Azul y Blanco buscará dar un paso firme hacia la siguiente ronda de las eliminatorias. La convocatoria mantiene una base sólida, reflejando continuidad en el proceso y confianza en el grupo que ha venido compitiendo en los últimos meses.

El listado no presenta grandes sorpresas y destaca la presencia de las principales referentes en ataque del combinado nacional. Ana Lucía Martínez, Andrea Álvarez y Aisha Solórzano lideran la ofensiva guatemalteca, aportando experiencia y capacidad goleadora desde sus respectivos clubes en el extranjero. De hecho, 18 de las 25 convocadas militan fuera del país, lo que evidencia el crecimiento del talento guatemalteco en ligas internacionales y fortalece el nivel competitivo del equipo.

Guatemala en busca de su boleto a la próxima ronda

Guatemala tendrá su próximo compromiso el 18 de abril cuando visite a Costa Rica en el Estadio Nacional de San José. El encuentro cobra especial relevancia debido al contexto del grupo, donde ambas selecciones pelean por el liderato. Las costarricenses enfrentarán previamente a Islas Caimán, con la obligación de lograr una goleada contundente para igualar la diferencia de goles que actualmente favorece a las guatemaltecas, quienes vienen de imponerse con un contundente 13-0 en su último partido.

Actualmente, Guatemala lidera el Grupo C con 9 puntos y una diferencia de +22 goles, mientras que Costa Rica ocupa el segundo lugar con 6 unidades y +9. Este panorama convierte el enfrentamiento directo en un duelo decisivo, ya que únicamente el primer lugar avanzará a la siguiente fase de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial Femenino 2027 en Brasil.

Además, las seis selecciones que ganen su grupo se unirán a Estados Unidos y Canadá en el Campeonato Concacaf W 2026, torneo que también servirá como clasificatorio tanto para la Copa del Mundo como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Celebración de Acacia Edwards y Ana Lucía Martínez - FFG

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