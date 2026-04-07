El club de James Rodríguez descarta enfermedad grave

El Minnesota United FC salió al paso de las especulaciones en torno al estado de salud de James Rodríguez y descartó de manera categórica cualquier cuadro grave. Luego de varios días marcados por versiones contradictorias, la institución emitió un comunicado oficial en el que aclaró la situación del mediocampista, quien había sido internado a finales de marzo, generando preocupación en el entorno futbolístico.
En su pronunciamiento, el club fue enfático al negar que el jugador haya sufrido rabdomiólisis, una afección que había sido mencionada en distintos rumores y que encendió las alarmas."Tanto el club como nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera inequívoca que no ha existido ninguna evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis", señaló la entidad, aportando detalles médicos para disipar cualquier duda sobre el diagnóstico del colombiano.
James Rodríguez se incorporó a los entrenos
Asimismo, se informó que el futbolista ya recibió el alta médica tras permanecer bajo observación desde el pasado 29 de marzo. Su internación estuvo relacionada con un cuadro de deshidratación posterior a un compromiso amistoso con la selección de Francia. Desde entonces, James continuó su recuperación en casa bajo supervisión constante, lo que ha permitido una evolución favorable en su estado físico.
Como parte de su proceso de retorno, el mediocampista ya se reincorporó a las instalaciones del club y comenzó una fase inicial de trabajos físicos supervisados. Aunque este avance marca un paso importante hacia su regreso a la competencia, el Minnesota United evitó fijar una fecha concreta para su vuelta a las canchas. Además, la institución hizo un llamado a la prudencia, solicitando a los medios y al público que cesen las especulaciones, mientras el jugador completa su recuperación de manera progresiva y segura.