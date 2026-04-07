Fallece el histórico entrenador rumano Mircea Lucescu

El fútbol europeo despide a una de sus grandes figuras con la muerte de Mircea Lucescu, quien falleció a los 80 años apenas unos días después de dejar su cargo como seleccionador de Rumanía. El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó que el deceso se produjo el martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30 horas. La noticia sacudió al mundo del deporte, que pierde a un técnico histórico cuya huella trascendió generaciones y fronteras.
El exentrenador había sufrido un primer infarto poco después de su salida del combinado nacional, del cual logró estabilizarse inicialmente. Sin embargo, un segundo episodio cardíaco agravó su estado de forma crítica, obligando a su traslado a la unidad de cuidados intensivos. Las autoridades sanitarias, incluido el ministro de Salud, Alexandru Rogobete, ya habían advertido sobre la gravedad de la situación. En sus últimas horas, Lucescu permaneció en coma inducido, acompañado por sus familiares más cercanos, quienes acudieron al hospital para despedirse.
Mircea Lucescu, histórico entrenador rumano
Antes de convertirse en leyenda desde el banquillo, Lucescu tuvo una destacada etapa como futbolista, defendiendo los colores del Dinamo de Bucarest y representando a su país en 64 ocasiones, incluida la Copa del Mundo de 1970. No obstante, fue como entrenador donde alcanzó la cima, consolidándose como uno de los técnicos más influyentes en la historia de Rumanía. Su carrera lo llevó a dirigir en múltiples ligas europeas, destacando especialmente su prolongada y exitosa etapa en el Shakhtar Donetsk, donde conquistó numerosos títulos, incluida una Copa de la UEFA.
A lo largo de su trayectoria también dejó episodios memorables, como su etapa en el Inter de Milán, donde coincidió con Ronaldo Nazário, o su paso por el Galatasaray, con el que ganó la Supercopa de Europa en el año 2000 ante el Real Madrid.
Su fuerte carácter lo llevó a protagonizar momentos de tensión, como aquel recordado cruce con Pep Guardiola, aunque con el tiempo ambos construyeron una relación de respeto mutuo. Su último reto fue volver a dirigir a la selección rumana décadas después, cerrando así un ciclo que terminó de manera trágica, pero que consolida su legado como uno de los grandes nombres del fútbol europeo.