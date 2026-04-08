Martínez y Antón serán condecorados por el Congreso

El Congreso de la República de Guatemala aprobó este martes otorgar la Condecoración de la Orden Nacional "Soberano Congreso Nacional" al destacado boxeador Lester Martínez, tras su histórico triunfo el pasado 21 de marzo, cuando se coronó campeón mundial interino de la categoría supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Con este logro, Martínez se convierte en el primer guatemalteco en la historia en obtener un título mundial en el boxeo profesional, un hito que quedará registrado en la historia del deporte nacional.
El Acuerdo Legislativo establece que la condecoración será conferida en el grado de Caballero, en reconocimiento a los altos méritos deportivos de Martínez y su contribución al orgullo nacional. "Conferir la Condecoración de la Orden Nacional denominada ‘Soberano Congreso Nacional’, en el grado de Caballero, al destacado deportista guatemalteco Lester Normandy Martínez por sus altos méritos y logro deportivo alcanzado al conquistar el título interino mundial supermediano del CMB", indica el documento emitido por el Organismo Legislativo
Congreso de Guatemala condecorará a dos boxeadores
Junto a Martínez, el Congreso también reconoció al boxeador Joshua Kevin Antón, quien logró obtener el título continental superwélter del CMB antes de la pelea de Martínez en San Bernardino, California, Estados Unidos. Ambos deportistas se unirán así a la lista de atletas nacionales condecorados, entre los que destacan medallistas olímpicos como Adriana Ruano, Erick Barrondo y Jean Pierre Brol, por sus logros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y París 2024.
Con 30 años y originario del departamento de Petén, Lester Martínez ha ampliado su récord profesional a 20 victorias y un empate en 21 combates. Actualmente, se ubica en la segunda posición del ranking del Consejo Mundial de Boxeo, solo detrás del mexicano Saúl ‘El Canelo’ Álvarez. Desde su debut profesional en 2019 ante Ricardo Mayorga, Martínez ha peleado tanto en Guatemala como en Estados Unidos, consolidando su trayectoria como una de las promesas más firmes del boxeo centroamericano.
Durante la sesión, la X Legislatura aprobó por mayoría los Acuerdos Legislativos 12-2026 y 13-2026, otorgando la condecoración a Martínez y a Antón, respectivamente. Los documentos destacan la disciplina, perseverancia y dedicación de ambos atletas, subrayando que su esfuerzo y compromiso llenan de orgullo a los guatemaltecos y sirven como ejemplo de superación para las nuevas generaciones. La ceremonia oficial de entrega se realizará en una sesión especial establecida para este fin.