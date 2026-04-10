 Endrick y Gabriely Miranda anuncian que serán padres
Deportes

Endrick y Gabriely Miranda anuncian que serán padres

El gran momento de la pareja fue compartido en redes sociales con una serie de fotografías y un hermoso video.

Compartir:
Fotografía que comparte Gabriely al momento de anunciar que serán padres de familia con Endrick
Fotografía que comparte Gabriely al momento de anunciar que serán padres de familia con Endrick / FOTO: IG de Gabriely

Mediante un video en sus redes sociales, Endrick, jugador brasileño cedido por el Real Madrid al Olympique de Lyon de la Ligue 1, anunció este viernes 10 de abril que será papá primerizo a sus 19 años junto a su esposa, la modelo e influencer brasileña, Gabriely Miranda. La noticia llega en un momento de gran auge para el jugador sudamericano, cuyo valor ha subido durante su cesión en la Ligue 1 de Francia.

Endrick (19 años) y Gabriely Miranda (23 años) se conocieron de forma casual en un centro comercial en Brasil en 2022. Gabriely ha contado en lives de Instagram y entrevistas que lo vio sentado solo, se enamoró a primera vista y pensó: "¡Qué hombre tan maravilloso!". En ese momento no sabía que era futbolista del Palmeiras. Solo después descubrió su identidad. Ese día, todo cambió en la vida de los dos jóvenes, que este día anunciaron felizmente que serán padres de familia.

El anuncio

Gabriely Miranda en su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías profesionales anunciando su embaraza: "Ahora somos cinco", en alusión a ella, Endrick, su bebé y dos perros.

Por su parte, Endrick publicó en sus redes sociales un video profesional donde desataca el siguiente texto: "¡Tú eres nuestro amor en forma de vida! Tú me tejiste en el vientre. Salmo 139:13 - Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre-".

La vida de Endrick y Gabriely

A pesar de la versión contada por Gabriely en redes sociales sobre cómo conoció a Endrick, el jugador brasileño tuvo otra versión mediante un podcast donde aseveró que fue un amigo quien le habló sobre ella y la describió como una puesta difícil, a lo que Endrick aceptó el reto de acercársele y conquistarla.

Su primera cita surgió de una apuesta futbolera: Gabriely (hincha del Cuiabá) le propuso que, si Cuiabá le ganaba al Botafogo, saldrían juntos. El equipo ganó y cumplieron la promesa.

Comenzaron a salir de manera más seria a inicios de 2023, donde se hizo publica su relación. En aquel momento, Endrick tenía 17 años, situación que generó una serie de comentarios negativos a la feliz pareja.

El famoso "contrato de namoro" (2024): En abril de 2024 revelaron en el podcast PodDelas que firmaron un contrato de pareja con cláusulas curiosas, redactado por Gabriely e incluido con datos personales y firmas: Obligación de decirse "te amo" todos los días y en cualquier situación.

Endrick, en el minuto 87, evita la victoria del Celta

El Lyon francés rescató un empate ante Celta de Vigo español en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League.

En Portada

Usac retoma actividades presenciales tras toma de instalaciones y protestast
Nacionales

Usac retoma actividades presenciales tras toma de instalaciones y protestas

11:02 AM, Abr 10
Sector empresarial denuncia supuesto fraude en elección de rector de la USACt
Nacionales

Sector empresarial denuncia supuesto fraude en elección de rector de la USAC

10:34 AM, Abr 10
Disparan contra conductor de vehículo en zona 12t
Nacionales

Disparan contra conductor de vehículo en zona 12

09:02 AM, Abr 10
Endrick y Gabriely Miranda anuncian que serán padrest
Deportes

Endrick y Gabriely Miranda anuncian que serán padres

10:44 AM, Abr 10
Robert Lewandowski se ofrece al Milan como agente libret
Deportes

Robert Lewandowski se ofrece al Milan como agente libre

09:53 AM, Abr 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana SantaIránNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos