Endrick y Gabriely Miranda anuncian que serán padres

Mediante un video en sus redes sociales, Endrick, jugador brasileño cedido por el Real Madrid al Olympique de Lyon de la Ligue 1, anunció este viernes 10 de abril que será papá primerizo a sus 19 años junto a su esposa, la modelo e influencer brasileña, Gabriely Miranda. La noticia llega en un momento de gran auge para el jugador sudamericano, cuyo valor ha subido durante su cesión en la Ligue 1 de Francia.
Endrick (19 años) y Gabriely Miranda (23 años) se conocieron de forma casual en un centro comercial en Brasil en 2022. Gabriely ha contado en lives de Instagram y entrevistas que lo vio sentado solo, se enamoró a primera vista y pensó: "¡Qué hombre tan maravilloso!". En ese momento no sabía que era futbolista del Palmeiras. Solo después descubrió su identidad. Ese día, todo cambió en la vida de los dos jóvenes, que este día anunciaron felizmente que serán padres de familia.
El anuncio
Gabriely Miranda en su cuenta de Instagram publicó una serie de fotografías profesionales anunciando su embaraza: "Ahora somos cinco", en alusión a ella, Endrick, su bebé y dos perros.
Por su parte, Endrick publicó en sus redes sociales un video profesional donde desataca el siguiente texto: "¡Tú eres nuestro amor en forma de vida! Tú me tejiste en el vientre. Salmo 139:13 - Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre-".
Você é o nosso amor em forma de vida! ??? "tu me teceste no ventre". - Salmo 139:13 pic.twitter.com/JEzdP8dAeL— Endrick (@Endrick) April 10, 2026
La vida de Endrick y Gabriely
A pesar de la versión contada por Gabriely en redes sociales sobre cómo conoció a Endrick, el jugador brasileño tuvo otra versión mediante un podcast donde aseveró que fue un amigo quien le habló sobre ella y la describió como una puesta difícil, a lo que Endrick aceptó el reto de acercársele y conquistarla.
Su primera cita surgió de una apuesta futbolera: Gabriely (hincha del Cuiabá) le propuso que, si Cuiabá le ganaba al Botafogo, saldrían juntos. El equipo ganó y cumplieron la promesa.
Comenzaron a salir de manera más seria a inicios de 2023, donde se hizo publica su relación. En aquel momento, Endrick tenía 17 años, situación que generó una serie de comentarios negativos a la feliz pareja.
El famoso "contrato de namoro" (2024): En abril de 2024 revelaron en el podcast PodDelas que firmaron un contrato de pareja con cláusulas curiosas, redactado por Gabriely e incluido con datos personales y firmas: Obligación de decirse "te amo" todos los días y en cualquier situación.