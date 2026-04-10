 Robert Lewandowski se ofrece al Milan como agente libre
Deportes

Robert Lewandowski se ofrece al Milan como agente libre

De acuerdo a reportes de prensa, además del Milan, la Juventus también estaría interesado en los servicios del futbolista polaco.

Compartir:
Robert Lewandowski culmina contrato con Barcelona al final de temporada
Robert Lewandowski culmina contrato con Barcelona al final de temporada / FOTO: EFE

El futbolista polaco del F. C. Barcelona, Robert Lewandowski, se ha ofrecido al Milan como agente libre para incorporarse a sus filas con vistas a la próxima temporada, según desveló este viernes el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

El delantero de 37 años termina su contrato con la entidad azulgrana este verano, lo que le permitiría llegar al conjunto 'rossonero' como agente libre, sin coste de traspaso para el club italiano.

En la información, se asegura que decir que el jugador se está ofreciendo al club milanista "es quedarse corto", subrayando el firme deseo del ariete de jugar en San Siro.

No obstante, el Milan no sería la única opción en la Serie A interesado. El Juventus de Turín sigue de cerca la situación del polaco y también estaría interesada en incorporarlo para reforzar su parcela ofensiva.

A pesar de sus 37 años y su salario alto, la operación se percibe como una oportunidad de mercado basada en el rendimiento inmediato para el Milan, que sufre una crisis de efectividad en la delantera.

Foto embed
Robert Lewandowski, delantero del Barcelona - @FCBarcelona_es

Números de Robert Lewandowski 

Con 12 goles esta temporada en liga, el polaco superaría los registros actuales de los delanteros del Milán, como Rafael Leão (9) y Christian Pulisic (8), quienes atraviesan una notable sequía goleadora en este inicio de 2026.

El conjunto italiano ya ha optado recientemente por incorporar jugadores de dilatada experiencia con éxito. Es el caso del croata Luka Modric, quien tras despedirse del Real Madrid se ha convertido en una pieza fundamental del esquema titular.

Modric ha disputado 30 partidos en la Serie A este año, ausentándose únicamente en un encuentro.

Barcelona vs. Espanyol, un duelo lleno de contrastes

Este sábado, a las 10:30 horas GT, el equipo de Hansi Flick recibe a los dirigidos por Manolo González.

¿Por qué el Milan necesita la efectividad de Lewandowski?

Robert Lewandowski supondría un refuerzo clave para la delantera 'rossonera', marcada esta temporada por la falta de efectividad pese a contar con jugadores de calidad.

Su posible llegada al tercer clasificado de la Serie A podría aliviar uno de los principales problemas del conjunto 'rossonero', la falta de efectividad de cara a portería, uno de los grandes lastres de las últimas temporadas.Pese a contar con jugadores ofensivos de la talla del portugués Rafael Leão, el estadounidense Christian Pulisic y el francés Christopher Nkunku, el Milan ha mostrado una notable irregularidad en ataque y dificultades para cerrar los partidos.  

*Información EFE.

En Portada

Usac retoma actividades presenciales tras toma de instalaciones y protestast
Nacionales

Usac retoma actividades presenciales tras toma de instalaciones y protestas

11:02 AM, Abr 10
Sector empresarial denuncia supuesto fraude en elección de rector de la USACt
Nacionales

Sector empresarial denuncia supuesto fraude en elección de rector de la USAC

10:34 AM, Abr 10
Disparan contra conductor de vehículo en zona 12t
Nacionales

Disparan contra conductor de vehículo en zona 12

09:02 AM, Abr 10
Endrick y Gabriely Miranda anuncian que serán padrest
Deportes

Endrick y Gabriely Miranda anuncian que serán padres

10:44 AM, Abr 10
Robert Lewandowski se ofrece al Milan como agente libret
Deportes

Robert Lewandowski se ofrece al Milan como agente libre

09:53 AM, Abr 10

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana SantaIránNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos