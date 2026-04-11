Costa Rica sacude el grupo y obliga a Guatemala a ganar

El panorama del Grupo C en las Clasificatorias W de Concacaf 2025/26 dio un giro drástico tras la histórica goleada de la Selección femenina de Costa Rica, que aplastó 21-0 a Islas Caimán en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. El resultado no solo representa una de las victorias más abultadas en la historia reciente del torneo, sino que también cambia por completo la dinámica en la lucha por la clasificación. Con una exhibición ofensiva implacable, las ticas enviaron un mensaje claro a sus rivales directos, especialmente a la Selección femenina de Guatemala.
La gran figura del encuentro fue Priscila Chinchilla, quien firmó una actuación memorable al marcar siete goles, distribuidos entre ambas mitades. A su recital se sumaron los tripletes de María Salas y Rocky Rodríguez, en una noche donde Costa Rica mostró profundidad y contundencia en todas sus líneas. El equipo local se fue al descanso con un contundente 9-0, reflejo de una superioridad absoluta que nunca disminuyó a lo largo del partido.
Costa Rica complica a Guatemala
Además del poder goleador de sus principales figuras, Costa Rica contó con ocho jugadoras distintas en el marcador, destacando también los dobletes de Sheika Scott y Mariana Benavides. Esta última dejó dos auténticas joyas, incluyendo un preciso tiro libre y un potente remate desde larga distancia.
Más allá del espectáculo, el dato clave está en la diferencia de goles: antes del partido, las ticas estaban en desventaja frente a Guatemala, pero ahora han tomado una ventaja de ocho tantos, un factor decisivo en este tipo de competiciones. Las ticas son líderes por una diferencia de goles de +30 y Guatemala tiene +22.
Con ambos equipos empatados en puntos, la clasificación se definirá en un duelo directo el próximo 18 de abril. Sin embargo, el escenario ha cambiado significativamente: a Guatemala ya no le basta con empatar. La única opción para avanzar es la victoria, lo que añade una presión considerable de cara al enfrentamiento. El triunfo histórico de Costa Rica no solo alimenta su confianza, sino que coloca a Guatemala contra las cuerdas en el momento más crítico de la eliminatoria.