 El Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio
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El Inter Miami sigue sin ganar en su nuevo estadio

Inter Miami ha disputado dos partidos en el Nu Stadium y aún no ha logrado ganar, tras empatar 2-2 frente a New York Red Bulls en su más reciente presentación.

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Partido entre Inter Miami y New York Red Bulls - EFE
Partido entre Inter Miami y New York Red Bulls / FOTO: Agencia EFE

El Inter Miami volvió a dejar escapar la victoria en casa tras empatar 2-2 frente a New York Red Bulls, en un duelo correspondiente a la MLS que marcó su segundo partido en el nuevo Nu Stadium. Al igual que en su estreno, las ‘Garzas’ no lograron sostener la ventaja, por lo que continúan sin conocer el triunfo en su flamante escenario, pese al respaldo de su afición.

El conjunto visitante golpeó primero en el minuto 15 gracias a Jorge Ruvalcaba, quien culminó con precisión un contragolpe bien conducido por Julian Hall. La jugada dejó expuesta a la defensa local y permitió que Ruvalcaba quedara mano a mano ante el guardameta, definiendo sin complicaciones para abrir el marcador.

El Inter Miami sigue sin ganar ante su afición

Antes del descanso, el equipo liderado por Lionel Messi encontró la igualdad. Mateo Silvetti apareció dentro del área para empujar un preciso centro de Rodrigo De Paul, devolviendo la ilusión a los locales. Ya en la segunda mitad, el Inter Miami logró remontar con el primer gol de Germán Berterame con la camiseta del club, tras aprovechar un rebote en el área en una jugada en la que Messi había generado peligro previamente.

Sin embargo, la alegría duró poco. Adri Mehmeti se redimió de su error previo al anotar el definitivo 2-2 en el minuto 77, tras una acción a balón parado en la que nuevamente destacó Hall. Con este resultado, el Inter Miami se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Este con 12 puntos, aún en la pelea por el liderato que ostenta Nashville SC. Las ‘Garzas’ buscarán su primera victoria en el Nu Stadium el próximo fin de semana cuando reciban al Colorado Rapids.

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El Inter Miami inauguró su nuevo estadio - Agencia EFE

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