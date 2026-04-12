Lester Martínez fue condecorado por el COG

El boxeador guatemalteco Lester Martínez vivió un momento especial este sábado 11 de abril al ser condecorado con su ingreso al Salón de la Excelencia del Palacio de los Deportes, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Este reconocimiento llega tras su reciente hazaña del 21 de marzo de 2026, cuando conquistó el título de campeón mundial interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, consolidándose como una de las máximas figuras del deporte nacional.
Durante el acto solemne, autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Federación Nacional de Boxeo acompañaron al pugilista en la develación de su placa en el muro de Deportista Profesional Destacado. El homenaje no solo celebró su título mundial, sino también su trayectoria y disciplina, cualidades que lo han llevado a representar con orgullo a Guatemala en el ámbito internacional.
Lester Martínez recibe merecido homenaje
Martínez alcanzó este reconocimiento tras derrotar por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem en una velada celebrada en California. Su victoria marcó un antes y un después en su carrera profesional, iniciada en 2019, en la que ya acumula 20 triunfos, 16 de ellos por nocaut, y un empate. Con este récord, el petenero no solo ha ganado títulos, sino también el respeto y la admiración de la afición guatemalteca.
Visiblemente emocionado, el campeón expresó su gratitud durante la ceremonia: "Siempre le doy gracias a Dios por las cosas que me da; desde que empecé en este deporte lo hice con la convicción de algún día ser campeón". Asimismo, dejó claro que su ambición no termina aquí: "Hoy puedo decir que Guatemala tiene un campeón interino y espero muy pronto ser campeón absoluto. Gracias a todos por el cariño".
El evento también estuvo cargado de momentos emotivos, como el reencuentro con su entrenador Carlos López, quien lo acompañó en etapas clave de su formación, incluyendo su medalla de oro en Barranquilla 2018. Además, figuras como Gerardo Aguirre destacaron su impacto en la sociedad: "Personas como tú hacen pensar a los guatemaltecos que las cosas bien hechas son posibles".