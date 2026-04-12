 Bundesliga: El Union Berlin hace un anuncio histórico
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Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora en la Bundesliga

Marie-Louise Eta se convierte en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la Bundesliga, marcando un antes y un después en la historia del fútbol alemán.

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Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora en la Bundesliga - FC Union
Marie-Louise Eta hace historia como la primera entrenadora en la Bundesliga / FOTO: FC Union

El fútbol alemán vive un momento histórico con la llegada de Marie-Louise Eta como entrenadora interina del Union Berlin, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en la Bundesliga. El anuncio, realizado este domingo por el club capitalino, marca un paso significativo hacia la inclusión en uno de los campeonatos más competitivos de Europa. Eta asume el cargo en sustitución de Steffen Baumgart en un contexto deportivo complejo, con el equipo luchando por asegurar su permanencia en la máxima categoría.

La entrenadora de 34 años no es ajena a la institución berlinesa, ya que hasta ahora se desempeñaba como responsable del equipo juvenil. Su conocimiento del club y su cercanía con la filosofía del Union Berlin son factores que podrían resultar clave en este tramo decisivo de la temporada. Su primera misión será revertir la dinámica negativa tras la reciente derrota por 3-1 ante el Heidenheim, con cinco partidos aún por disputarse y mucho en juego.

Anuncio histórico para la Bundesliga

En sus primeras declaraciones, Eta expresó confianza y compromiso ante el reto asumido. Destacó la fortaleza colectiva del club como uno de sus principales pilares y se mostró convencida de que el equipo será capaz de sumar los puntos necesarios para alcanzar el objetivo. Su nombramiento no solo responde a una necesidad deportiva inmediata, sino también a una apuesta institucional por el talento y la capacidad, más allá de cualquier barrera de género.

La trayectoria de Eta respalda su designación. Antes de iniciar su carrera como entrenadora, fue futbolista profesional, participando en clubes como BV Cloppenburg y Werder Bremen. A nivel internacional, destacó en categorías juveniles con la selección alemana, logrando importantes títulos.

Tras su retiro a los 26 años, ha construido un camino sólido en los banquillos. Finalizada esta etapa interina, está previsto que asuma como entrenadora principal del equipo femenino del club, consolidando así su crecimiento dentro de la estructura deportiva.

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