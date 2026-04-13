Definidos los playoffs de la NBA

La recta final de la temporada regular de la NBA dejó completamente definidos los cruces rumbo a los playoffs, generando gran expectativa por varios enfrentamientos de alto nivel. En la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets de Nikola Jokić aseguraron la tercera posición tras una sólida victoria, lo que les permitirá evitar a los líderes hasta una eventual final de conferencia. Sin embargo, el premio no es sencillo, ya que deberán medirse ante unos siempre competitivos Minnesota Timberwolves, ahora liderados por Anthony Davis, en una serie que promete intensidad desde el primer partido.
Por su parte, los Los Angeles Lakers afrontarán su eliminatoria sin la presencia de Luka Dončić, lo que obligará a LeBron James a asumir el liderazgo absoluto frente a unos peligrosos Houston Rockets comandados por Kevin Durant. Los angelinos cerraron la temporada con autoridad, aunque las ausencias podrían pesar en una serie que se anticipa muy equilibrada. Mientras tanto, equipos como los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs aún esperan a sus rivales provenientes del play-in, lo que añade un elemento extra de incertidumbre al cuadro.
Todo listo para los playoffs de la NBA
En cuanto al play-in, la lucha por los últimos boletos ha dejado duelos atractivos. Los Phoenix Suns recibirán a los Portland Trail Blazers en un enfrentamiento directo, cuyo ganador avanzará para medirse ante San Antonio. Por otro lado, los LA Clippers y los Golden State Warriors buscarán mantenerse con vida en una llave que definirá al último clasificado del Oeste, con el siempre temido Oklahoma City como posible rival en primera ronda.
En la Conferencia Este, el panorama también quedó definido con varios cruces interesantes que prometen espectáculo desde el inicio. A continuación, los emparejamientos confirmados:
Playoffs de la Conferencia Este:
- Detroit Pistons vs. Ganador del play-in
- Boston Celtics vs. Ganador del play-in (Philadelphia 76ers o Orlando Magic)
- New York Knicks vs. Atlanta Hawks
- Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors
Playoffs de la Conferencia Oeste:
- Oklahoma City Thunder vs. Ganador del play-in
- San Antonio Spurs vs. Ganador del play-in (Suns o Trail Blazers)
- Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves
- Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets