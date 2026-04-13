 Reprogramado el juego entre Comunicaciones vs. Guastatoya
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Reprogramado el juego entre Comunicaciones vs. Guastatoya

Inicialmente, el partido estaba programado para llevarse a cabo este sábado 18 de abril a las 18:00 horas.

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Charla de Marco Antonio Figueroa en un partido de Comunicaciones - Alex Meoño
Charla de Marco Antonio Figueroa en un partido de Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

El encuentro entre Comunicaciones y Guastatoya, correspondiente a la jornada 21 del Torneo Clausura 2026, ha sufrido una modificación en su programación original. Inicialmente previsto para disputarse el sábado 18 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Cementos Progreso, el compromiso fue reprogramado y ahora se jugará el lunes 20 de abril a las 19:00 horas, manteniendo como sede el mismo escenario deportivo.

Hasta el momento, no se han confirmado de manera oficial las razones detrás de este cambio en el calendario. Sin embargo, versiones preliminares apuntan a que el estadio tendría otros compromisos previamente agendados para la fecha original, lo que habría obligado al conjunto albo a buscar una nueva fecha. Ante esta situación, la directiva decidió trasladar el partido al inicio de la siguiente semana, evitando así conflictos logísticos.

Lo que viene para Comunicaciones y Guastatoya

Este ajuste en la agenda llega en un momento crucial para ambos equipos, que se encuentran en plena lucha por evitar el descenso. Comunicaciones tendrá un compromiso determinante este miércoles, cuando enfrente a su máximo rival en una nueva edición del Clásico Nacional. Un triunfo en ese duelo podría significar un paso importante hacia la permanencia en la categoría.

Por su parte, Guastatoya también afrontará un partido clave en esa misma jornada, recibiendo a Antigua GFC con la urgencia de sumar puntos. La reprogramación del enfrentamiento entre cremas y pecho amarillo añade un componente adicional de expectativa, ya que ambos clubes podrían llegar al lunes con un panorama más claro respecto a sus aspiraciones de salvación en el torneo.

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