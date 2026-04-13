 Así fue el doblete de Darwin Lom en el campeonato boliviano
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VIDEO. Así fue el doblete de Darwin Lom en el campeonato boliviano

El delantero guatemalteco brilló con un doblete en la victoria de The Strongest por 3-2, consolidándose como figura y "Jugador del Partido" en la liga boliviana.

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The Strongest del guatemalteco Darwin Lom participa en el Torneo de Repechaje de Verano 2026
The Strongest del guatemalteco Darwin Lom participa en el Torneo de Repechaje de Verano 2026 / FOTO: APG

Darwin Lom firmó una actuación destacada este domingo al ser protagonista en la victoria de The Strongest por 3-2 frente a San Antonio Bulo Bulo, en el marco de la segunda jornada de la División Profesional de Bolivia. El delantero guatemalteco no solo aportó dos goles clave, sino que también fue determinante en el desarrollo del encuentro, lo que le valió ser reconocido como el "Jugador del Partido" ante la afición local. Su rendimiento confirma el impacto positivo que comienza a tener en su nueva etapa en el fútbol sudamericano.

En su segundo partido con el equipo, y esta vez como titular, Lom mostró personalidad y contundencia. Su primer tanto llegó al minuto 41 desde el punto penal, luego de que el árbitro sancionara una falta dentro del área tras la revisión del VAR. El guatemalteco asumió la responsabilidad con seguridad y ejecutó un disparo preciso con la pierna derecha, enviando el balón al lado opuesto del guardameta para abrir el marcador.

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Darwin Lom con The Strongest de Bolivia - Instagram de Daniel M Canaza

Darwin Lom, MVP del partido

El encuentro mantuvo un ritmo intenso durante la segunda mitad. Adrián Estacio amplió la ventaja al minuto 60, pero fue nuevamente Lom quien se encargó de marcar diferencia en el tramo final. Al minuto 81, recibió un pase filtrado por el sector derecho, eludió a dos defensores con gran habilidad y definió con categoría en el mano a mano para firmar su doblete. Su capacidad para generar peligro y resolver jugadas individuales fue determinante para inclinar la balanza a favor de su equipo.

Aunque el rival logró descontar en los últimos minutos, The Strongest supo mantener la ventaja y asegurar los tres puntos en casa, alcanzando así seis unidades en la tabla y ubicándose en la tercera posición por diferencia de goles. El próximo desafío será el jueves 23 de abril ante Tomayapo, donde Darwin Lom buscará continuar con su racha goleadora y consolidarse como una de las figuras emergentes del campeonato boliviano.

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