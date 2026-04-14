Bellingham advierte que caer sería "un desastre"

El Real Madrid se juega más que un simple pase de ronda en la Liga de Campeones. En la previa del decisivo duelo ante el Bayern de Múnich, el centrocampista inglés Jude Bellingham fue contundente: el encuentro en el Allianz Arena es "una final". Con la obligación de remontar el 1-2 de la ida y sin margen de error en una temporada irregular, el mensaje del futbolista refleja la presión que rodea al conjunto blanco.
El contexto no podría ser más exigente para el Madrid. A nueve puntos del liderato en LaLiga y fuera de la Copa del Rey y la Supercopa de España, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta este compromiso como su última gran oportunidad de salvar el curso con un título. "Es un partido muy importante viendo nuestra situación en la Liga y no estamos en la Copa. Es una final mañana", afirmó Bellingham, dejando claro que la Champions es ahora el único objetivo realista.
Bellingham es optimista pero cauteloso
El mediocampista fue incluso más directo al describir lo que significaría un tropiezo en Alemania. "Creo que cualquier derrota es un desastre. Viendo dónde estamos sí, es una final. Nos jugamos mucho y tenemos que jugar bien. Si es todo o nada, esa es nuestra mentalidad", sentenció.
Más allá del desafío colectivo, Bellingham también abordó su situación personal en una campaña marcada por las lesiones. El inglés reconoció que ha sido "frustrante" perderse varios partidos clave, aunque aseguró que poco a poco está recuperando sensaciones. "Lo más complicado es la vuelta, mentalmente, prepararse para esos partidos, dejar atrás la lesión", explicó, subrayando la importancia de sumar minutos para alcanzar su mejor nivel en el momento más crítico del curso.
Finalmente, el jugador destacó la dificultad del rival y la intensidad que imprime el Bayern en su estadio, aunque insistió en que el Madrid debe centrarse en competir desde el inicio. "Mañana es el día grande e importante", concluyó.