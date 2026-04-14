 Manuel Neuer lamenta la ausencia de Courtois en la Champions
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Manuel Neuer lamenta la ausencia de Courtois en la Champions

Manuel Neuer colocó a Thibaut Courtois en la élite histórica y lamentó su baja en Champions: "Es una pena que falte", en un duelo que considera de máxima exigencia.

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Imagen de Thibaut Courtois y Manuel Neuer - RR.SS.
Imagen de Thibaut Courtois y Manuel Neuer / FOTO: RR.SS.

En la antesala de un duelo decisivo de la Liga de Campeones, Manuel Neuer dejó declaraciones que reflejan tanto su experiencia como el respeto que siente por sus colegas de élite. El guardameta del Bayern Múnich lamentó especialmente la ausencia de Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, quien no podrá disputar el encuentro por lesión. "Es una pena que falte Courtois para un partido importante", afirmó el alemán, evidenciando que, más allá de la competencia, valora enfrentarse a los mejores.

Durante la rueda de prensa, Neuer fue consultado sobre el mejor portero de la historia, una pregunta que respondió con amplitud y respeto por distintas generaciones. "Es una pregunta difícil, porque hay muchos porteros muy ‘top’. En los últimos años creo que no es suficiente mencionar tres o cuatro, porque son incluso diez buenísimos", explicó. En su reflexión, incluyó nombres históricos como Oliver Kahn, Peter Schmeichel, Iker Casillas y Gianluigi Buffon, junto a Courtois, destacando que "cada uno tiene su estilo" y que todos "mostraron increíbles actuaciones".

Neuer habla sobre el partido ante el Real Madrid

En cuanto al partido, el capitán bávaro se mostró prudente pese a la ventaja obtenida en el estadio Santiago Bernabéu. "Puede pasar de todo. Jugamos contra el Real Madrid, un desafío y una tarea difícil", advirtió. Además, resaltó la importancia del factor local: "Jugamos en casa y siempre nuestra afición lo da todo. La motivación está alta, pero no tenemos que sobrevalorarlo", dejando claro que la eliminatoria aún está abierta.

Neuer también enfatizó que el rendimiento colectivo será clave para definir el pase a semifinales. "Se trata de que es un partido muy importante de la Liga de Campeones para nuestro club... Vamos a intentar nuestro mejor fútbol juntos como equipo y eso va a marcar la diferencia", señaló. En esa misma línea, añadió con confianza: "Si funcionamos como equipo, soy positivo para pasar a la siguiente ronda".

Finalmente, el portero alemán abordó otros aspectos como la posibilidad de una tanda de penaltis y su futuro personal. Sobre los lanzamientos desde el punto penal, explicó: "Se conocen un poco sus preferencias... Hay que tener un poco de intuición como portero para reaccionar". En cuanto a su continuidad en el Bayern, fue claro pero reservado: "Cuando lo sepa, hablaré con el club".

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Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich - Archivo

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