 Mbappé: "Jugar en el Real Madrid es como un regalo de Dios"
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Mbappé: "Jugar en el Real Madrid es como un regalo de Dios"

En una reciente entrevista, Kylian Mbappé analizó su presente en el Real Madrid y compartió sus ambiciones de conquistar el próximo Mundial con Francia.

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Kylian Mbappé en entrevista con la revista GQ - instagram @gqspain
Kylian Mbappé en entrevista con la revista GQ / FOTO: instagram @gqspain

El delantero francés Kylian Mbappé atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera tras su llegada al Real Madrid en la temporada pasada. En una entrevista concedida a GQ, el atacante describe su presente como una experiencia casi divina: "Para mí es como un regalo de Dios", afirma, dejando ver la satisfacción personal y profesional que le genera formar parte del club blanco.

El exjugador del Paris Saint-Germain no oculta su entusiasmo por el entorno que ahora lo rodea. Mbappé destaca la magnitud de la institución madrileña y la atmósfera que se vive en su estadio. "Tener la oportunidad de vivir de mi pasión, jugar los mejores partidos, estar en el mejor club del mundo. Estoy muy agradecido siempre de estar en el campo, de levantarme cada mañana a hacer lo que me hace feliz", expresa. Además, añade que pisar el césped del Santiago Bernabéu representa algo especial: "Estoy pisando el mejor suelo del mundo en un país que, futbolísticamente hablando, es uno de los mejores del mundo".

Mbappé también habló del Mundial 2026

Más allá de su presente en España, el delantero también proyecta su mirada hacia el futuro con la selección francesa. Campeón del mundo en Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, Mbappé reconoce la importancia de la cita mundialista y la exigencia que implica competir al más alto nivel. Sobre el próximo torneo en Norteamérica, asegura: "Se gana juntos, a través de la constancia y la mentalidad. Tenemos mucha ambición, pero también la humildad de saber que nada está garantizado", reflejando una mentalidad madura y enfocada en el colectivo.

Considerado uno de los mejores futbolistas del planeta, el atacante francés también se muestra reflexivo al analizar su propia trayectoria. A pesar de haber conquistado numerosos títulos tanto en Francia como a nivel internacional, insiste en que el verdadero desafío es sostener el nivel competitivo. "Lo más difícil no es llegar, es mantenerse ahí y seguir progresando", subraya, evidenciando una mentalidad orientada al crecimiento continuo.

Finalmente, Mbappé deja una reflexión que sintetiza su filosofía dentro y fuera del campo. "Una carrera nunca se desarrolla exactamente como uno la imagina. Hay cosas que controlas y otras que no. Hoy estoy en el entorno con el que soñaba de niño", confiesa. Para el delantero, el éxito no depende únicamente del talento: "Hoy en día, el talento no es suficiente. Lo que marca la diferencia es la constancia. El fútbol no es sólo lo que haces con el balón, sino todo lo que lo rodea: lo colectivo, la constancia, las responsabilidades". 

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Kylian Mbappé aporta en triunfo de Francia sobre Brasil - EFE

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