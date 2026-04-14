Previa jornada 20 Clausura 2026 de Guatemala

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su etapa más decisiva con la disputa de la jornada 20, programada para este miércoles 15 y jueves 16 de abril. Serán seis encuentros cargados de tensión, en los que cada punto tendrá un valor determinante tanto en la lucha por el liderato como en la clasificación a la liguilla y la siempre dramática pelea por la permanencia. Con varios equipos separados por escasos puntos, el margen de error se reduce al mínimo en una fecha que promete emociones intensas en todos los escenarios.
Sin embargo, el foco principal de la jornada estará puesto en una nueva edición del clásico nacional entre Municipal y Comunicaciones, que se disputará el miércoles a las 20:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol". Este será el enfrentamiento número 337 entre ambos clubes, un duelo que trasciende la tabla y que suele marcar el pulso del campeonato. Municipal, ubicado en la sexta posición, necesita una victoria para escalar puestos y consolidarse en zona de clasificación, mientras que Comunicaciones llega con la presión de defender el liderato y, al mismo tiempo, sumar en la tabla acumulada para alejarse definitivamente del descenso.
El clásico roba las miradas de la fecha 20 del Clausura
El antecedente inmediato añade un ingrediente especial al compromiso. En su último enfrentamiento, los cremas se impusieron por 1-0 gracias a una anotación de Wilson Pineda, resultado que aún está fresco en la memoria de los rojos, quienes buscarán revancha ante su afición. Además, el partido contará con el arbitraje de Sergio Reyna, una designación que también genera expectativa en un duelo donde cada decisión puede ser determinante. La intensidad, la historia y la necesidad de ambos equipos convierten este clásico en el partido más atractivo de la jornada.
Más allá del clásico, la fecha presenta encuentros clave en todos los frentes, con equipos luchando por objetivos muy distintos pero igualmente urgentes. Desde la pelea por la liguilla hasta la batalla por evitar el descenso, cada duelo tendrá implicaciones directas en la recta final del torneo. A falta de pocas jornadas para el cierre de la fase regular, la jornada 20 se perfila como un punto de inflexión en el campeonato, donde los aspirantes al título y los que buscan la salvación definirán gran parte de su destino.