 Raphinha estalla: "Fue un partido robado"
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Raphinha critica el arbitraje: "Fue un partido robado"

Aunque no jugó por lesión, Raphinha estalló tras el partido, criticando con dureza el arbitraje y cuestionando el planteamiento físico del Atlético de Madrid.

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Raphinha, jugador del FC Barcelona - FC Barcelona
Raphinha, jugador del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

La eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League dejó mucho más que un resultado deportivo: desató una fuerte polémica protagonizada por Raphinha. El extremo brasileño, que no pudo participar en el encuentro debido a una lesión, viajó igualmente al Metropolitano para apoyar a sus compañeros en un intento de remontada que finalmente no se concretó.

Al término del partido, Raphinha no ocultó su indignación y lanzó duras críticas contra el arbitraje. "Fue un partido robado, el arbitraje estuvo muy mal. Fueron increíbles las decisiones que tomaron", afirmó con evidente molestia. 

Raphinha molesto con el arbitraje y con el Atlético

El brasileño también cuestionó el planteamiento físico del conjunto dirigido por Diego Simeone, señalando que el Atlético cometió numerosas faltas sin recibir sanciones disciplinarias. "Hicieron no sé cuántas faltas y no mostraron ninguna tarjeta amarilla. Quiero entender que es miedo a que el Barcelona pudiese ganar", añadió, sugiriendo una posible falta de criterio arbitral durante el desarrollo del partido.

La tensión no terminó con el pitido final. Raphinha protagonizó un momento polémico al dirigirse hacia la afición local visiblemente alterado, realizando gestos y repitiendo en varias ocasiones "pa fuera", en alusión a una futura eliminación del equipo rojiblanco. Esta reacción, captada por varios asistentes y difundida rápidamente en redes sociales, refleja el clima de frustración que rodeó la eliminación del conjunto catalán en una noche cargada de emociones en el estadio Metropolitano.

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