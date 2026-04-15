 Laporta califica de vergüenza el arbitraje el Atlético-Barça
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Laporta califica de "vergonzoso" el arbitraje del Atlético-Barça

Laporta fue tajante: "las decisiones perjudicaron gravemente los intereses del Barça", y también aseguró que el club presentará otra queja ante la UEFA.

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Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - FC Barcelona
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona / FOTO: FC Barcelona

El presidente electo del FC Barcelona, Joan Laporta, expresó con contundencia su indignación tras la eliminación del conjunto azulgrana en los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid. A su llegada al Real Club Tenis de Barcelona-1899, Laporta no dudó en calificar el arbitraje del colegiado francés Clément Turpin como una "vergüenza", subrayando que tanto las decisiones en el campo como la intervención del VAR resultaron perjudiciales para su equipo. "El arbitraje de ayer, tanto sobre el terreno de juego como desde el VAR, fue una vergüenza. Lo que ocurrió no es admisible, y menos aún que vuelva a repetirse", declaró con evidente malestar.

Laporta detalló varias jugadas específicas que, en su opinión, influyeron directamente en el resultado del partido. Entre ellas, destacó la expulsión de Eric García, la cual consideró injusta: "Nos expulsaron a un jugador en una acción en la que Koundé podía llegar perfectamente al balón; no era el último hombre. El árbitro señaló amarilla, que era lo que correspondía, pero el VAR le hizo rectificar en otra decisión equivocada". Asimismo, defendió la legalidad del gol de Ferran Torres y denunció un penalti no señalado sobre Dani Olmo.

Laporta indignado

El dirigente también hizo referencia a una acción polémica sobre Fermín López, que calificó como especialmente grave: "Le abrieron completamente el labio superior y tuvo que ser atendido y suturado, sufriendo muchísimo, y ni siquiera se señaló falta ni se mostró tarjeta. No es admisible". Estas decisiones, según Laporta, "perjudicaron gravemente los intereses del Barça" y constituyen un hecho "intolerable". A pesar de la frustración, el presidente electo no dejó de felicitar al Atlético de Madrid por su clasificación a semifinales.

En el plano institucional, Laporta confirmó que el club, a través del presidente en funciones Rafael Yuste, presentará nuevamente una queja formal ante la UEFA, tras haber sido rechazada previamente. Además, el dirigente respondió con dureza a quienes sostienen que los árbitros favorecen al Barcelona, calificándolos de "sinvergüenzas". Finalmente, instó al equipo a centrarse en LaLiga, donde mantienen una ventaja significativa: "Ahora tenemos que concentrarnos en eso. No será fácil, porque no hay nada decidido, pero el equipo está cada vez mejor", concluyó.

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Joan Laporta en una conferencia de prensa previo a las elecciones del Barça - Agencia EFE

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