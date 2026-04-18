 Lionel Messi da triunfo al Inter Miami sobre Colorado
Deportes

Lionel Messi da triunfo al Inter Miami sobre Colorado

Las 'Garzas' aprovecharon sus ocasiones, capitalizaron los errores del Colorado y contaron con una genialidad del "10".

Compartir:
Inter Miami derrotó en condición de visitante a Colorado
Inter Miami derrotó en condición de visitante a Colorado / FOTO: EFE

El Inter Miami se impuso este sábado al Colorado Rapids por 2-3, con un doblete de Lionel Messi, en el estreno de Ángel Guillermo Hoyos en el banquillo, días después de la abrupta salida de Javier Mascherano.

Las 'Garzas' aprovecharon sus ocasiones, capitalizaron los errores del Colorado y contaron con una genialidad de Messi, pese a verse desbordadas por momentos.

Los hombres de Hoyos se adelantaron gracias a un penalti provocado tras una pérdida del Colorado en la salida de balón en su propia área, que el árbitro tuvo que revisar en el VAR. Messi lo transformó raso y por el centro para el 0-1 en el minuto 18.

El Inter hizo el segundo justo antes del descanso con un remate de cabeza de Germán Berterame a centro de Mateo Silvetti, en una jugada originada por otra pérdida del Colorado en campo propio.

Además, Berterame aprovechó una salida en falso del guardameta local, Zack Steffen, para batirle.

El mazazo al borde del descanso no desanimó al Colorado Rapids, que mantuvo el dominio al inicio del segundo tiempo.

Foto embed
Lionel Messi durante el juego ante Colorado - @InterMiamiCF

Más acciones

Su perseverancia tuvo premio en el minuto 58, cuando el brasileño Rafael Navarro arrancó desde campo propio sin oposición, desbordó a Micael para ingresar en el área y batió a Dayne St. Clair.

Cuatro minutos después llegó el empate, con un pase al espacio de Lucas Herrington prácticamente desde su área para Darren Yapi, que corrió más que nadie para superar a St. Clair.

Justo cuando parecía que el Colorado Rapids iba a darle la vuelta al partido, en lo que hubiese sido un mazazo para Messi y compañía, las 'Garzas' se encomendaron al genio argentino, que aprovechó el primer balón al espacio que tuvo para hacer el definitivo 2-3.

Fue un golazo por toda la escuadra de Steffen, imposible de parar para el guardameta.

Messi llega a siete goles

Con su doblete en Colorado, Messi ya suma siete dianas en la MLS, igualando a Sam Surridge y Peter Musa como máximos goleadores de liga.

Y los tres puntos ponen al Inter provisionalmente segundo en el Este con 15 puntos, a uno del Nashville.

El partido, disputado en el Empower Field de Denver (Colorado), reunió a 75.824 espectadores, la segunda mejor entrada de la historia de la MLS, solo por detrás de un derbi entre LAFC y LA Galaxy que en 2023 congregó a más de 82 mil personas.

*Información EFE.

En Portada

La Real Sociedad vence al Atlético y conquista la Copa del Reyt
Deportes

La Real Sociedad vence al Atlético y conquista la Copa del Rey

03:58 PM, Abr 18
Accidente laboral deja un fallecido en construcción de Villa Nuevat
Nacionales

Accidente laboral deja un fallecido en construcción de Villa Nueva

12:33 PM, Abr 18
Trump abre la puerta a los psicodélicos en la medicina t
Internacionales

Trump abre la puerta a los psicodélicos en la medicina

02:51 PM, Abr 18
Muere famosa actriz tras sufrir un accidente en una piscina t
Farándula

Muere famosa actriz tras sufrir un accidente en una piscina

02:34 PM, Abr 18
Braulio Linares va por su séptima titularidad consecutivat
Deportes

Braulio Linares va por su séptima titularidad consecutiva

03:41 PM, Abr 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos