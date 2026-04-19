Resultado Mixco vs. Aurora - Jornada 21 Clausura 2026

El Deportivo Mixco dio un golpe de autoridad en la jornada 21 del Clausura 2026 al imponerse con contundencia 4-0 sobre Aurora, un resultado que lo catapulta nuevamente al liderato de la Liga Nacional a falta de una fecha para el cierre de la fase regular. El conjunto chicharronero mostró solidez y efectividad en el momento clave del campeonato, consolidando su candidatura de cara a la liguilla.
El primer tiempo fue discreto y con pocas emociones, con ambos equipos mostrando cautela y sin generar mayores oportunidades de peligro. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en el complemento, donde Mixco encontró los espacios y la contundencia necesaria para inclinar el encuentro a su favor.
A Mixco le bastaron 45 minutos
La figura del partido fue Nicolás Martínez, quien reafirmó su condición de máximo goleador del torneo al marcar un doblete. El delantero abrió el marcador al minuto 49 y amplió la ventaja al 58 desde el punto penal. En esa misma jugada, Aurora sufrió la expulsión de su capitán Allan García, lo que terminó por desmoronar al conjunto militar. Posteriormente, Esteban García firmó el 3-0 al 70’ con un potente remate dentro del área, y José Ramón Bolaños sentenció la goleada al 81’.
Con este triunfo, Mixco alcanzó los 36 puntos y se posiciona como líder a la espera del resto de resultados de la jornada. Además, Nicolás Martínez llegó a 15 anotaciones y mantiene una cerrada disputa por el título de goleo con Diego Casas, de Marquense.
Por su parte, Aurora ha tenido un torneo para el olvido, ya sin opciones de clasificar desde jornadas anteriores y dejando muchas dudas en su rendimiento.