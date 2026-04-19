 Xelajú derrota a Mictlán y es líder de la Liga Nacional
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Xelajú derrota a Mictlán y es líder de la Liga Nacional

Un gol en la recta final de Steven Cárdenas coloca al "Superchivo" a un paso de ser ganador de la fase regular.

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Harim Quezada hizo doblete ante Mictlán
Harim Quezada hizo doblete ante Mictlán / FOTO: Xelajú M. C.

En el estadio La Asunción, el Atlético Mictlán le hizo los honores al Xelajú M. C. al recibirlo en un partido correspondiente a la fecha 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, fase regular. Los "Conejos" estaban obligados a ganar para no peligrar en caer a la zona del descenso, y los "Superchivos" tenían solo un objetivo, ganar y ser líderes de la competencia.

En un primer tiempo lleno de emociones y errores, el Atlético Mictlán se fue al descanso con una victoria parcial de 2-1 gracias a los goles de Justin Racancoj (17) y William Fajardo (45). El descuento lo hizo Harim Quezada (14).   

En el estadio La Asunción de Asunción Mita Jutiapa, los locales comenzaron el partido a tumba abierta, presionando la línea del fondo de los quetzaltecos, situación que les favoreció para armas varias jugadas a la ofensiva, donde el meta Rubén Darío Silva era pieza importante.

Pero en el mejor momento de los locales, cayó el balde de agua fría tras el gol de Harim Quezada. Elmar Cardoza filtró un pase por la derecha a Yilton Díaz, quien al ingresar al área grande asistió a Quezada que solamente le dio dirección a portería a la pelota para el 0-1 sorpresivo al 14.

William Fajardo tuvo el empate, pero una buena parada de Rubén Darío Silva dijo que no. 

Al 17, el árbitro cometió un error al no marcar falta de William Fajardo sobre Raúl Calderón, y de esa jugada vino una asistencia de Fajardo a Justin Racancoj, quien definió como los dioses ante la salida de Silva y colocó el 1-1.

César Chinchilla tuvo dos oportunidades de gol, pero las desaprovechó.

Cuando ya se cerraba el primer tiempo, vino una triangulación por parte de los locales que terminó un remate de William Fajardo y con ello el 2-1 al minuto 45. Victoria parcial para los que habían sido mejor durante la primera etapa, y un resultado que daba mucho alivio en el campamento miteco. 

Xelajú se lleva el triunfo  

Se tuvo que esperar hasta el minuto 55 para que los técnicos, Gabriel Álvarez y Roberto Hernández hicieran su primer movimiento. Por Mictlán salió César Chinchilla e ingresó Julio Rodríguez; por Xelajú el que salió fue Yair Jaén y entró Steven Cárdenas.

Tras esos primeros movimientos, cinco minutos después cayó el empate en el partido. Fue obra de Harim Quezada, quien logró celebrar doblete en Asunción, y al 60, con media hora de juego por delante, dejaba las puertas abiertas a los visitantes para que fuesen a buscar la victoria. 

Al 85, llegó el momento cúspide para los muchachos de Roberto Hernández, ya que Steven Cárdenas resolvió bien una jugada ofensiva y decretó e 2-3 a falta de cinco minutos para el final. 

Con este triunfo, Xelajú recupera el liderato del torneo con 36 puntos y una mejor diferencia de gol que Mixco, que también tiene la misma cantidad de puntos. Además, se abren las puertas para que los "Superchivos" dependan de sí para ser los ganadores de la fase regular, esto lo lograrán con un triunfo ante Cobán Imperial en el estadio Mario Camposeco.

Con la derrota, Mictlán se queda casi sin posibilidades de ingresar a la fase final, depende de Guastatoya, pero con la no ganancia miteca, se ratifican para cuartos de final a Xelajú, Mixco, Municipal, Cobán Imperial, Comunicaciones, Antigua y Marquense.

En el tema del descenso, Mictlán cayó a la zona roja y muy cerca de ser el segundo descendido a la Liga Primera División.  

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